Picchia la moglie, la minaccia e le strappa l’anello che porta al dito con una tenaglia: fermato

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 aprile, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno fermato un uomo di 53 anni. Nei suoi confronti è stata adottata una misura cautelare del divieto di avvicinamento, che è stata emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la ex moglie, che aveva denunciato ripetuti maltrattamenti.

La donna ha raccontato agli inquirenti di avere sposato l’uomo e di avere convissuto con lui per quasi trent'anni. Nella metà del 2023 i due si sono separati. L’uomo ha iniziato a minacciarla, ingiuriarla e aggredirla. Le ha mandato continuamente messaggi offendendola e minacciandola di morte. Si è anche appostato sotto casa e l'ha pedinata per controllarla nei suoi spostamenti.

Le violenze verbali sono continuate per mesi. In una occasione le ha strappato con una tenaglia l'anello che le aveva regalato e che la ex moglie portava al dito, mentre in un'altra circostanza le ha lanciato alcune monete da un centesimo dicendole che lei non valeva niente. A inizio aprile, quando l'ha incontrata in centro città, l'ha pesantemente insultata alla presenza di più persone.

I giorni successivi l’ha raggiunta all’improvviso alle spalle, spaventandola e minacciandola di morte. I militari hanno quindi avviato le indagini, trovando riscontro a quanto riferito dalla vittima. L'autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica della donna, imponendo all’uomo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, vietandogli anche di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.