in foto: Una foto storica di un Cimento invernale a Milano (dalla pagina Facebook dell’evento)

Un'impresa eccezionale: nuotare per due chilometri nelle acque gelide del Naviglio grande a Milano. È quella che cercherà di completare domani, domenica 31 gennaio, l'ice swimmer Enzo Favoino. Agronomo di professione, 51 anni, grande appassionato di nuotate su lunghe distanze in acque gelide e membro della squadra italiana di nuoto in acque gelide, Iisa Italy. Enzo manterrà così in vita, anche in questo periodo di pandemia e relative restrizioni, la tradizione invernale del Cimento, la nuotata di pochi metri riservata a un centinaio di nuotatori intrepidi che caratterizza ogni anno i "giorni della Merla", quelli che secondo la tradizione sono i più freddi dell'anno.

Favoino nuoterà per due chilometri in acque a 5-6 gradi

"Quest’anno per ovvi motivi di assembramento abbiamo dovuto cambiare le cose – spiegano gli organizzatori, tra cui figurano Sergio Passetti della Canottieri San Cristoforo e Simone Lunghi, il fondatore degli "Angeli dei Navigli" – e allora ci siamo rivolti a chi potesse essere in grado, da solo, di coprire la stessa distanza di circa 2000 metri con una temperatura dell’acqua di soli 5 gradi". Favoino con la sua impresa contribuirà non solo a rendere omaggio al Naviglio e alla tradizione del Cimento invernale, nata nel 1895, ma anche alla valorizzazione di "Milano Città Olimpica" nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026 e alla sensibilizzazione ai temi ambientali, come la lotta al cambiamento climatico e alla dispersione di rifiuti nell'ambiente. Alla impresa è inoltre collegata una raccolta fondi a favore di Caritas Ambrosiana, perché la comunità milanese aiuti chi aiuta (i dettagli per la donazione sono consultabili sulla pagina Facebook del Cimento invernale 2021).

L'impresa è organizzata dalla Canottieri San Cristoforo col supporto di Iisa Italy, di varie associazioni ambientaliste e di Cilo Master Team, la società di nuoto per cui Enzo è tesserato. La partenza è prevista per le 11.30 davanti alla Canottieri San Cristoforo, lungo il Naviglio grande. Dopo circa mezz'ora in acqua, a una temperature di 5-6 gradi, Favoino arriverà in Darsena, davanti al ponte pedonale Alex Langer. Durante il percorso sarà assistito da Simone Lunghi su una tavola da sup e da Cristian Civati su un kayak. Le foto e i video dell'impresa saranno assicurati da Andrea Cherchi e Paolo Dalprato: anche per questo motivo, e per evitare assembramenti sul percorso, il pubblico è invitato a non recarsi ad assistere di persona all'evento, che si potrà seguire in seguito sui social.