Il console ucraino a Milano: “La vicinanza degli italiani è molto apprezzata” In questi giorni sono partiti circa quaranta mezzi con aiuti umanitari del Consolato”: a dirlo a Fanpage.it è il console ucraino a Milano, Andrii Kartysh, che ha spiegato come in Ucraina è molto apprezzata la vicinanza che in questi giorni stanno dimostrando gli italiani.

A cura di Ilaria Quattrone

Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono almeno un milione le persone che hanno lasciato l'Ucraina. Una decisione frutto della decisione presa otto giorni fa dal presidente della Russia, Vladimir Putin, di invadere il loro Paese. In otto giorni sono state bombardate diverse città come Kharkiv dove sono state colpite le scuole e la cattedrali. Anche a Kiev prosegue il raid dei russi, ma la Capitale sta riuscendo a resistere. La città di Kherson, invece, è al momento l'unica caduta nelle mani dei russi. Intanto si attendono le nuove trattative tra Kiev e Mosca che si svolgeranno nella giornata di oggi, giovedì 3 marzo, nella regione di Brest in Bielorussia. In attesa che queste inizino, la Russia ha annunciato il cessate fuoco "per evacuare i civili". E proprio su questo punto il console ucraino a Milano, Andrii Kartysh, ha detto a Fanpage.it: "Per il momento la cosa più importante sono i nostri profughi che stanno iniziando ad arrivare".

In base alle notizie che ricevete giornalmente, come sta andando il conflitto?

In realtà non ho niente da aggiungere rispetto a quello che stiamo leggendo su Internet.

Senta, Come sta reagendo la comunità ucraina a Milano?

Per il momento la cosa più importante sono i nostri profughi che stanno iniziando ad arrivare anche nella nostra comunità. Ci aspettiamo che dalle autorità comunali e regionali vengano aperte le strutture di accoglienza. Per adesso non ci aspettiamo che siano troppi. Non so che dire per il futuro. Al momento non sono tantissimi.

Quali aiuti state predisponendo?

Abbiamo aperto un punto di raccolta: da noi partono camion e pulmini ogni giorno. In questi giorni sono partiti circa quaranta mezzi con aiuti umanitari del Consolato. Ci sono tantissimi punti di raccolta qui a Milano e in Lombardia.

In Ucraina arrivano le immagini delle manifestazioni in Italia, è percepita la vicinanza degli italiani?

Sì, si percepisce ed è molto apprezzata. Gli italiani sono stati sempre molto vicini.

In questi giorni avete mai avuto problemi di contatti con l'Ucraina? Ci sono stati momenti di difficoltà nelle comunicazioni?

Non abbiamo alcun problema di contatto con l'Ucraina. C'è stato un momento in cui non funzionavano le e-mail, ma poi abbiamo risolto. Per il momento siamo in contatto diretto con il ministero degli Esteri e della Difesa.