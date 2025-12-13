Il Comune di Milano dovrà risarcire 34 residenti per i danni da mala movida: pagherà 4.700 euro a testa

(Immagine di repertorio)

Il tribunale civile di Milano ha condannato il Comune a risarcire alcuni residenti per "i danni causati dalla mala movida". Si tratta della prima sentenza di questo tipo nel capoluogo meneghino. Palazzo Marino dovrà quindi dare 4.700 euro per ognuno dei 34 residenti, che fanno parte del comitato del quartiere Lazzaretto, che gli hanno fatto causa, per aver causato danni alla loro salute perché per nove anni sono stati esposti a fonti di rumore superiori alla soglia di tollerabilità.

Il Comune, stando a quanto stabilito dal giudice del tribunale civile di Milano, oltre a risarcire i residenti, dovrà adottare provvedimenti per contenere la rumorosità.

La vicenda

La vicenda è iniziata nel 2023 quando i residenti hanno deciso di appellarsi al Tribunale chiedendo di obbligare il Comune a contenere la situazione della mala movida nel quartiere Lazzaretto-Melzo. Dopo una serie di indagini e perizie, il Tribunale ha potuto dare ragione ai residenti. Dalle perizie è emerso che le sorgenti di rumore sono proprio collegate alle persone che si trovano fuori dai locali o nei dehors e, in alcuni casi anche se in misura minore, anche dalla musica che proviene da alcuni locali.

In particolare hanno mostrato che ogni volta che un residente, che vive lungo via Melzo, via Lecco, via Palazzi e via Tadino, lascia una finestra aperta il rumore supera i 32 decibel, oltre quindi il limite di tollerabilità. Nel caso in cui le finestre vengano lasciate chiuse, il superamento è di 22 decibel. Anche se alle 2 di notte i rumori in zona tendono a calare, le immissioni "risultano in ogni caso eccedenti alla soglia".

Considerato che i rumori provengono dalla strada di cui il Comune è proprietario, è l'Amministrazione che – secondo il Tribunale – deve farsi carico di contenerli. Oltre al risarcimento danni, che con l'aggiunta delle spese legali supera i 200mila euro, Palazzo Marino dovrà contenere i rumori, in particolare dalle 22 alle 6.