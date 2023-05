Il Comune che valuta di costruire un parcheggio dove le coppie possano appartarsi È una delle proposte al vaglio del Comune di Pioltello, Città Metropolitana di Milano, su proposta di una cittadina. “Un parcheggio in grado di garantire riservatezza assoluta, dove chi vuole può appartarsi in sicurezza”. Il costo? Cinque euro per la prima ora, e tre per le successive.

Un parcheggio dove fare l'amore in tutta sicurezza, lontani da pericoli e occhi indiscreti. È una delle possibili proposte al vaglio del Comune di Pioltello, Città Metropolitana di Milano, all'interno del Bilancio Partecipativo: un progetto in cui sono le persone che vivono a Pioltello a decidere come investire una parte delle risorse comunali proponendo opere, iniziative, acquisti.

Il parcheggio a pagamento per le coppie in cerca di intimità

Tra le possibile idee c'è anche quest'ultima. Si chiama "Love in car", ed è stata suggerita dalla cittadina Aurora Tuccio. "Il parcheggio consta di 30 box, di 5 per 3 metri, coperti sui quattro lati con teli alti 4 metri e chiusura con tanto di tenda automatica, in modo da garantire riservatezza assoluta", recita il testo di accompagnamento.

Il piano è già delineato. "All’ingresso ci saranno dei distributori di profilattici e plichi informativi sulle malattie sessualmente trasmissibili. Gli orari di accesso saranno dal lunedì al giovedì dalle 18.00 alle 02.00 e dal venerdì alla domenica dalle 18.00 alle 04.00″. Per ora, però, resta solo pura teoria. Per vedere la luce, il progetto dovrà infatti essere approvato (e in seguito finanziato) dall'amministrazione comunale.

Il costo di 5 euro all'ora

Il pagamento? "Le coppie in cerca di intimità potranno accedervi attraverso un ticket generato online, dopo un pagamento di 5 euro per la prima ora e di 3 euro per le successive". Il luogo, invece, è ancora tutto da definire. "Zona adiacente cinema o zona adiacente piscine".

Un'idea non certo campata per aria, visto che una struttura del genere è già stata costruita nei pressi di Roma, fuori dal raccordo anulare. "Perché la propongo? Finalmente una zona dove chi vuole può appartarsi, invece di invadere le strade o le aree di sosta che poi vengono lasciate piene di preservativi usati per terra e giornali che sono serviti per tutelare la privacy".