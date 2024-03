Il compagno di Santanchè e la moglie di La Russa comprano e rivendono una villa in un’ora: indaga la Procura La villa di Francesco Alberoni in Versilia è stata comprata e rivenduta in meno di un’ora: la procura di Milano sospetta che dietro l’operazione commerciale ci sia un’attività di riciclaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

713 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Guardia di Finanza avrebbe ricevuto l'incarico da parte della Procura della Repubblica di Milano di indagare sulla compravendita della villa in Versilia che fu del sociologo Francesco Alberoni. A insospettire gli inquirenti è il fatto che l'immobile è stato acquistato e rivenduto un'ora dopo dal marito di Daniela Santanché e della moglie di Ignazio La Russa.

Secondo quanto riferisce l'Ansa, i magistrati milanesi sarebbero a un punto di svolta nell'indagine che vede al centro la compravendita della villa di Alberoni a Forte dei Marmi. L'ipotesi è che dietro quell'operazione immobiliare ci fosse, in realtà, un'attività di riciclaggio volta a reperire fondi per la società Visibilia Editore, già di proprietà dell'attuale ministra del Turismo Santanché, e sommersa dai debiti.

L'immobile sarebbe infatti stato acquistato a gennaio del 2023 da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato Ignazio La Russa al prezzo di 2,45 milioni di euro. Dopo neanche un'ora dall'atto notarile, la villa sarebbe stata rivenduta all'imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni.

Leggi anche Studente 14enne travolto e ucciso da un tram a Milano, la Procura indaga sulla mancanza di segnaletica

A insospettire gli inquirenti sono proprio le tempistiche, molto brevi, con cui sarebbe avvenuta la compravendita. Intanto la ministra Santanché risulterebbe indagata, dalla stessa Procura, anche per truffa ai danni dell'Inps. Durante la pandemia, le sue società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria avrebbero messo in cassa integrazione tredici dipendenti, costringendoli però a lavorare ugualmente.

La ministra ha fatto sapere che per ora non prende in considerazione l'ipotesi di dimettersi dal dicastero del Turismo: "Dopo la decisione del giudice dell’udienza preliminare, per rispetto del governo e del mio partito farò una seria e cosciente valutazione di questa vicenda", ha dichiarato.