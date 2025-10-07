Il caso di Don Ciro Panigara, accusato di violenze sessuali su minori: a gennaio inizierà il processo

A gennaio 2026 inizierà il processo nei confronti di don Ciro Panigara. Il sacerdote, 49 anni, è accusato di aver abusato di sette ragazzini dagli undici ai tredici anni. In particolare modo di averli palpeggiati. Sei episodi risalirebbero al periodo che va tra il 2011 e il 2013. Il settimo invece sarebbe avvenuto un anno fa a San Paolo, dove era diventato parroco dopo aver affrontato e concluso un percorso psicologico.

Le indagini sono iniziate dopo che uno dei ragazzini aveva denunciato alla Procura. Gli inquirenti hanno poi scoperto che altri sei giovani avrebbero subito abusi. Uno sarebbe stato molestato a fine dicembre di un anno fa durante una vacanza di gruppo organizzata nel periodo di Natale. Questo si sarebbe confidato con un'educatrice e avrebbe raccontato che, mentre era nel sacco a pelo sullo stesso materassino, il sacerdote avrebbe preso la sua mano e l'avrebbe messa nelle mutande. L'educatrice insieme a due colleghi avevano subito affrontato il sacerdote, che il 3 gennaio si era dimesso dopo la convocazione del vescovo.

"Non appena me l'ha detto non ho aspettato un attimo a segnalare, era mio dovere farlo e proteggere il ragazzo", aveva raccontato proprio l'educatrice a Fanpage.it che ha poi aggiunto: "Mi preme ribadire un messaggio per tutti gli educatori come me: state attenti ai ragazzi, soprattutto quando notate in loro gesti e comportamenti anomali, perché potrebbero nascondere qualcosa che non riescono a dirci, spesso il silenzio è il loro grido d'aiuto". Alcuni genitori hanno raccontato di non aver avuto mai alcun sospetto. Sapevano che il prete li portava al bar o al centro commerciale dove comprava e regalava scarpe costose.

Ad aprile è stato posto agli arresti domiciliari. Durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, si era avvalso della facoltà di non rispondere.