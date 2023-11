Aereo con il carrello guasto: il video dell’atterraggio d’emergenza a Montichiari Un jet privato partito dall’Algeria e diretto a Bolzano, ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Montichiari (Brescia): aveva infatti un guasto al carrello.

A cura di Ilaria Quattrone

Due frame del video condiviso dal sindaco di Montichiari (Fonte: Facebook)

Un aereo ha richiesto un atterraggio d'emergenza per alcuni problemi al carrello all'aeroporto di Montichiari (Brescia). Il piccolo jet privato, un Cessna 560, che era partito dall'Algeria, era diretto a Bolzano e aveva a bordo sei persone, ha segnalato di avere alcuni problemi al sistema delle ruote che, ovviamente, è fondamentale sia per il decollo che per l'atterraggio.

All'aereo, atterrato a Montichiari, era esplosa la ruota posteriore sinistra

La segnalazione è stata diramata poco dopo le 16. Come riportato dal sindaco di Montichiari, Marco Togni, sembrerebbe che in fase di decollo sia esplosa la ruota posteriore sinistra. Le autorità aeronautiche, quando ormai l'aereo si trovava vicino alle coste italiane, hanno indicato al comandante di fare rotta verso Montichiari. E così, nel pomeriggio, l'aeroporto Gabriele D'Annunzio si è reso disponibile per l'atterraggio d'emergenza. Fortunatamente, infatti, non erano previsti voli e questo ha permesso di chiudere lo scalo al traffico aereo. La gestione è stata quindi più semplice del previsto.

I sei passeggeri ne sono usciti illesi

Considerata la portata della vicenda, sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. La centrale operativa, infatti, dispone di un distaccamento aeroportuale che è sempre operativo. Sono state inviate anche alcune squadre da Castiglione delle Stiviere e Brescia. Sono stati fatti arrivare anche i medici e i paramedici del 118 proprio per intervenire in caso di emergenza.

Dopo aver effettuato un passaggio a bassa quota per mostrare le condizioni del carrello alla torre di controllo, ha scaricato tutto il carburante ed è tornato a Montichiari per l'atterraggio: "La bravura del pilota ha permesso un atterraggio senza forte impatto facendo strisciare dolcemente il veivolo sulla pista. Nessun danno a cose e persone, tranne ovviamente per l'aereo che ora avrà bisogno di passare da un buon carrozziere", ha scritto il primo cittadino. I sei passeggeri, incluso l'equipaggio, non hanno riportato ferite.