Il cane cade dal balcone, padrone denunciato per maltrattamenti: la polizia sospetta lo abbia gettato lui Un cane di tre anni è morto cadendo dal balcone al terzo piano di un palazzo di Rozzano, alle porte di Milano. Per gli agenti c’è il sospetto che non sia stata una morte accidentale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia alle porte di Milano. Un cane di tre anni è morto cadendo dal balcone al terzo piano di un palazzo di Rozzano. L'animale è morto sul colpo nel pomeriggio di ieri giovedì 18 giugno: per lui non c'è stato più nulla da fare. A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla terribile caduta. Sul posto dopo poco sono arrivati gli agenti della polizia locale.

L'ipotesi che il cane sia stato gettato dal balcone

Cosa sia successo è ancora tutto capire ma per gli agenti è alto il sospetto – secondo quanto riportato anche da Milano Today – che sia stato lo stesso proprietario a gettare il cane dal balcone. Per questo il padrone è stato denunciato per maltrattamento di animali e il corpo del segugio è stato sequestrato per tutti gli accertamenti del caso. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato il padrone nel cane in auto: a bordo anche la salma del cagnolino per portarlo dove non è chiaro. L'uomo ai vigili del fuoco ha spiegato che il cane è saltato dalla finestra del bagno verso il balcone. Il salto poi non è uscito ed è precipitato nel vuoto. Ora si trova denunciato a piede libero per maltrattamento sugli animali. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare le responsabilità del padrone.

Cane morto strangolo a Dresano

Solo il mese scorso un cane è stato strangolato con le fascette di plastica a Dresano, comune dell'hinterland di Milano. A ritrovare il cadavere è stata una donna di 51 anni: l'animale apparteneva ai suoi genitori. La 51enne, che era partita attorno alle 4 del mattino insieme ai genitori, lo ha trovato morto nella casa di via delle Margherite. I tre erano infatti andati via per le vacanze al mare e avevano lasciato il volpino meticcio nella loro abitazione. Alle 9, la donna era rientrata a casa e lo ha trovato morto strangolato.