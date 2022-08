Il cameriere rapinatore a Milano: assaltava le farmacie durante le pause dal lavoro Un uomo di 52 anni, che nel giro di un anno ha assaltato 6 farmacie a Milano, è stato arrestato. Durante le rapine, per terrorizzare farmacisti e clienti, utilizzava sempre una pistola giocattolo e un taglierino.

Foto di repertorio

Lo stipendio era quello da cameriere, per servire ai tavoli di un bar milanese. Così Loris Capra Brandazzi, 52enne residente in zona Parco Nord, ha cercato un modo per arrotondare durante le pause dal lavoro: assaltando farmacie.

Solo dopo ben 6 colpi di fila (da maggio 2021 e giugno 2022) è stato finalmente individuato dalla polizia, aiutata dalle telecamere di sorveglianza e portata sulla giusta pista dal vistoso anello che l'uomo ha sempre indossato durante gli assalti. I quali avvenivano con armi giocattolo, o al massimo con un taglierino.

Piccoli importi

Portava via piccoli importi, dai 300 ai 500 euro al massimo: una volta ha preso con sé solo il portamonete di una delle farmacie assaltate, tutte a nord della città (piazzale Nizza, piazza Maciachini, via Arbe, via Gioia, via San Glicerio e viale Sarca). Un'altra, invece, ha minacciato (sempre con la pistola giocattolo) una cliente in coda per farsi consegnare gli orecchini d'oro.

La modalità era sempre la stessa. Entrava nel negozio con il volto nascosto dalla mascherina, puntava l’arma contro i dipendenti, si faceva consegnare l’incasso e si dava alla fuga. A incastrarlo, infine, le immagini delle telecamere che hanno immortalato il suo anello e anche ius vistoso tatuaggio sul lato destro del collo.

Le farmacie assaltate

Venerdì, in città, si sono registrati altri due assalti a farmacie di quartiere. Una in via Giambellino, dove un uomo armato di coltello si è fatto consegnare 600 euro. Poche ore dopo è toccato alla farmacia di via Ugo Betti, zona Bonola: dopo la razzia da 500 euro il rapinatore è fuggito, nonostante alcuni clienti abbiano tentato di placcarlo.