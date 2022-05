Il cadavere fatto a pezzi e i sospetti su una delle figlie: cosa si sa sulla morte di Lucia Cipriano Si indaga per omicidio sulla morte di Lucia Cipriano, la 85enne fatta a pezzi e trovata morta nella vasca da bagno dopo giorni. Dalle prime informazioni, tra i sospetti ci sarebbe una delle figlie.

A cura di Giorgia Venturini

Sono state sentite poche ore fa dai carabinieri e inquirenti le tre figlie di Lucia Cipriano, l'anziana trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione a Melzo, in provincia di Milano, ieri giovedì 26 maggio. Dalle ultime informazioni sembrerebbe che la sospettata numero uno sia la figlia Rosa che davanti al pubblico ministero Elisa Calanducci si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Tutto però è ancora da ricostruire. Non resta ora che attendere se il magistrato deciderà per il fermo per omicidio. Intanto ora si sta cercando di capire nel dettaglio quanto accaduto.

Il corpo trovato nella vasca da bagno

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, il corpo della donna è stato trovato nella vasca da bagno del suo appartamento a Melzo. Il cadavere era diviso in alcuni pezzi e in fase di decomposizione. Al momento non è chiaro risalire al giorno esatto della morte, sarà nei prossimi giorni il medico legale e stabilirlo con esattezza al termine dell'autopsia. Durante l'esame legale verrà anche stabilito con quale arma è stata uccisa la donna. Intanto sono scattate le indagini per omicidio.

A dare l'allarme una delle tre figlie

A dare l'allarme è stata una delle figlie. Stando alle prime informazioni, Loredana infatti non riusciva a mettersi in contatto con la madre 85enne. A tranquillizzarla era sempre la sorella Rosa che le avrebbe detto che la madre era in una rsa. Non credendole Loredana si è messa in macchina per raggiungere Melzo: una volta nell'appartamento ha trovato la sorella che le avrebbe detto della morte della madre. Loredana dopo una discussione con la sorella entra in casa e trova la madre nella vasca da bagno fatta a pezzi: il corpo ormai era in fase di decomposizione. I carabinieri trovano poco dopo la sorella Rosa che si era allontanata nei campi del paese. I militari hanno voluto ascoltare tutte le tre sorelle, compresa la terza sorella, Mina. Nelle prossime ore si deciderà un eventuale fermo per omicidio.