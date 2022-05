Lucia Cipriano, l’anziana fatta a pezzi e trovata nella vasca da bagno: si indaga per omicidio Lucia Cipriano, la donna di 84 anni trovata morta nella sua vasca da bagno: il corpo è stato fatto a pezzi. La Procura sta procedendo per il reato di omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Lucia Cipriano, la donna di 84 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione a Melzo (Milano): sul caso, i carabinieri della compagnia di Pioltello – coordinati dal pubblico ministero – hanno aperto un'indagine per omicidio. Proprio in queste ore, nella stazione dei carabinieri di Melzo gli inquirenti stanno sentendo alcune persone. Tra loro, in base a quanto rivelato a Fanpage.it, le tre figlie della signora.

La donna è stata fatta a pezzi e lasciata nella vasca

Il corpo – la donna viveva in un appartamento in via Boves – è stato trovato da un parente in avanzato stato di decomposizione e fatto a pezzi: sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso e il personale sanitario del 118. Stando a quanto apprende Fanpage.it, per il momento non è chiaro sapere quando sia stata uccisa. Sarà l'autopsia a definirlo così come si potrà capire quali armi siano state usate per ucciderla e poi distruggere in questo modo il cadavere.

Carol Maltesi, uccisa e fatti a pezzi dal vicino di casa

L'episodio ricorda – proprio per le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo – la vicenda di Carol Maltesi, la ragazza di 26 anni, i cui resti sono stati trovati in un dirupo a Borno (Brescia) due mesi dopo la morte. Per questo atroce delitto, è stato indagato il vicino di casa Davide Fontana. L'uomo ha confessato di averla uccisa e poi di aver provato a distruggere il cadavere per poi occultarlo prima nascondendolo in un congelatore e poi mettendo i resti in dei sacchi che ha poi gettato.