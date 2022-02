Il cadavere di Sara Lemlem trovato nell’ascensore di un palazzo in costruzione: cosa si sa finora Il corpo di Sara Lemlem Ahmed, la 40enne scomparsa da Vigevano lo scorso 4 dicembre, è stato trovato nel vano ascensore di un palazzo in costruzione.

A cura di Giorgia Venturini

Come ha trascorso le ultime ore Sara Lemlem Ahmed, 40 anni, è ancora tutto da capire. Quello che si sa per certo è purtroppo il triste finale: dopo due mesi di ricerche il suo corpo è stato trovato nel vano ascensore di un palazzo in costruzione a Vigevano, in provincia di Pavia. Di lei non si sapeva più nulla dal 4 dicembre quando al termine di una lite con il compagno aveva lasciato la casa a piedi senza portare con sé né il telefono né i documenti. Dove sia andata, ed eventualmente se ha incontrato qualcuno, è ancora tutto da capire.

Si indaga sia per omicidio che per suicidio

Stando a quanto ha raccontato il compagno ai carabinieri, l'uomo, non vedendola rientrare a casa alcune ore dopo, ha iniziato a girare per la città per cercarla senza però trovarla. Così la chiamata ai carabinieri e l'inizio delle ricerche anche da parte dei militari: l'esito anche in questo caso è stato negativo tanto che si è pensato in un primo momento che la donna avesse scelto di allontanarsi in modo volontario. E invece la triste scoperta. Ora non si esclude nessuna pista: i carabinieri di Pavia, coordinati dalla Procura, indagano siamo per suicidio che per omicidio.

Si cerca nel passato della donna

Si scava nel passato della donna per cercare di risalire a qualche informazioni in più. Finora si sa che Sara Lemlem, di origini eritree, viveva nei Paesi Bassi, ad Amstelveen, quando ha iniziato a parlare online con il futuro compagno Corrado Mannato, conosciuto su un sito di incontri. I due si sarebbero innamorati al punto che Sara ha deciso di lasciare l'Olanda e di vivere con l'uomo a Vigevano. Anche in quel caso lasciò il paese olandese, dove era ospite di una famiglia locale, senza dire nulla a nessuno. Aveva lasciato solo qualche migliaia di euro di debiti. La relazione tra i due era durate tre anni, fino a quanto il 4 dicembre dopo una litigata Sara sparisce nel nulla. I due avrebbero litigato perché lei voleva ritornare in Olanda mentre lui voleva restare a Vigevano. L'uomo aveva denunciato la scomparsa e si era affidato al programma tv Chi l'ha visto? per lanciare alcuni appelli. Quella sera nessuna telecamera l'avrebbe ripresa camminare per il paese. Fino alla triste scoperta. Sul corpo di Sara ora è stata disposta l'autopsia.