Il bimbo di 10 anni che ha spalato il fango del Seveso nel quartiere Isola: “Ho dato un mano a pulire” Teo, un bambino 10 anni, ha dato una mano a ripulire le strade del quartiere Isola a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala, conosciuta la sua storia, ha deciso di invitarlo a Palazzo Marino.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino di 10 anni, Teo, ha dato una mano a ripulire le strade del quartiere Isola a Milano. La sua storia è diventata virale sui social tanto che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di invitarlo a Palazzo Marino: "Grazie Teo, 10 anni", ha scritto nelle sue stories di Instagram.

Così Teo e la sua mamma hanno ripulito le strade del quartiere Isola

Il piccolo ha raccontato al quotidiano La Repubblica: "Era sporco, ho dato una mano a pulire". Teo è uno studente di quinta elementare che, quando il Seveso è esondato, si è svegliato verso le 7.30: "Pioveva e c’era un vento fortissimo, che piegava gli alberi. Poi ho sentito la Polizia locale che con gli altoparlanti annunciava che non ci sarebbe stato il mercato. E subito dopo è arrivata l’acqua".

Il piccolo è poi sceso in strada con la madre: hanno però verificato che tutti i condomini del palazzo in cui vivono stessero bene: "Nel palazzo abitano tante persone anziane e volevo capire se qualcuno avesse bisogno di aiuto". Mamma e figlio hanno poi deciso di dare una mano a ripulire le strade.

Teo: Mi piace rendermi utile

"Mi piace rendermi utile: per esempio mi è capitato, mentre eravamo in vacanza in montagna, di liberare un sentiero ostruito dai rami”. La madre ha poi spiegato che il piccolo ha lavorato senza sosta tutto il giorno: "Ho dovuto ricordargli che era ora di pranzo e nel pomeriggio si è rimesso a pulire. Ha iniziato dai box del nostro palazzo, ma poi è finito in strada, non voleva più fermarsi. Intorno alle 17 mio marito l’ha convinto a fatica a rientrare in casa".

Un fotografo del Comune gli ha scattato una foto e l'ha mostrata al sindaco Sala che ha poi pubblicato l'immagine sui social invitandolo così a Palazzo Marino.