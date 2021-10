Il ballerino Raimondo Todaro piange la piccola Chiara: “Ti porterò sempre nel cuore” “Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore”: Raimondo Todaro, l’ex ballerino della trasmissione Rai “Ballando con le stelle”, ha voluto ricordare Chiara, la ragazzina morta a seguito di un malore che era in cura al Centro Maria Letizia Verga.

"Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore": si conclude così il post di Raimondo Todaro, l'ex ballerino della trasmissione Rai "Ballando con le stelle" e oggi professore della scuola "Amici", trasmissione in onda su Canale Cinque. Il post è dedicato alla piccola Chiara, la ragazzina morta a seguito di una malattia che Todaro aveva conosciuto quando ha partecipato al progetto del Centro Maria Letizia Verga, eccellenza lombarda che cura i bimbi malati di leucemie e linfomi.

"Ciao Chiara, quando ho accetto il progetto del @comitatoverga l ‘ho fatto con il cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi". Todaro ha voluto condividere un video che lo ritrae insieme alla ragazzina mentre balla in ospedale. Il ballerino aveva accettato il progetto impartendo sia lezioni online e poi dal vivo. Con alcuni di loro era poi riuscito a instaurare un legame particolare. Il post ha ricevuto centinaia di commenti che hanno voluto stringersi al dolore del ballerino: "Quando si tratta di bambini non ce la posso fare mi si stringe il cuore. Un abbraccio alla famiglia e un riposa in pace dolce angioletto", scrive un utente.

Da Elena D'Amario a Giusy Versace: tutti si stringono al dolore di Todaro

"Hai regalato un sorriso a questa bambina ed è qualcosa di bellissimo", scrive un altro follower del ballerino. Tanti anche i commenti di vip e colleghi di Todaro che hanno voluto lasciare una parola, un messaggio e un saluto d'addio alla piccola. Tra loro troviamo la ballerina professionista di Amici, Elena D'Amario, o ancora Giusy Versace.