Il 16enne scomparso da giorni era diretto in un’isola della Grecia, i genitori: “Ora ci andremo insieme” Il ragazzo di 16 anni di Colico stava cercando di raggiungere un’isoletta disabitata delle Cicladi in Grecia. I genitori: “Il perché non lo sappiamo, è un posto piccolo, isolato e al caldo. Ora ci andremo tutti insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giorgia Venturini

Voleva raggiungere l'isola di Keros, in Grecia, il ragazzo di 16 anni scomparso da Colico (Lecco) il 21 marzo e ritrovato ieri 29 marzo in stazione Centrale a Milano. Il suo viaggio è arrivato fino al Montenegro poi il ritorno verso Milano: la sua meta però era quell'isoletta disabitata delle Cicladi, anche se "il perché non lo sappiamo, è un posto piccolo, isolato e al caldo", hanno precisato papà Alessandro e mamma Natalia al programma tv Chi l’ha visto?. Il motivo non è noto, ma di certo sarà il prossimo viaggio di famiglia: "Ci andremo tutti e quattro insieme", continuano i genitori.

Eppure le prime ricerche si erano concentrate nella montagne vicino a casa: i carabinieri sapevano fin da subito che il giovane era uscito di casa con il sacco a pelo e aveva cercato le ore prima su google come sopravvivere nei boschi. Nessuno però poteva immaginare che quei boschi erano in Grecia.

Si sta ora cercando di ricostruire il viaggio percorso dal 16enne e capire soprattutto chi lo ha ospitato. Al momento si sa che negli otto giorni in cui non ha dato notizie alla famiglia il liceale avrebbe attraversato i Paesi dell'ex Jugoslavia oltrepassando il confine tra Italia e Slovenia e facendo tappa a Zagabria, in Croazia, per poi proseguire in direzione di Skopje, Macedonia del Nord.

Il su viaggio si è concluso al confine di Karasovici-Sutorina in Croazia il 27 marzo: qui ai controlli di frontiera con il Montenegro la polizia croata ha scoperto la sua identità. Sono state allertate le autorità italiane e il giovane è ritornato in Italia.

Alcuni passanti lo hanno riconosciuto in stazione Centrale mentre stava facendo il biglietto per tornare a casa a Colico: negli uffici della Polizia Ferroviaria a Milano poi c'è stato l'abbraccio con i genitori. "Sarà una Pasqua in famiglia", hanno detto i genitori ai giornalisti. Ora la famiglia pianificherà il viaggio per raggiungere l'isola della Grecia tanto sognata dal 16enne. Si viaggerà tutti insieme questa volta.