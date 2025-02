Ignora il posto di blocco, investe il comandante della Polizia e si dà alla fuga: ricercato un motociclista

video suggerito

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, la Polizia Locale ha tentato di fermare un motociclista che circolava nella Bergamasca senza assicurazione. L'uomo non si è fermato all'alt degli agenti ed è cominciato un inseguimento: una pattuglia ha cercato di fermarlo a Casazza, ma il conducente ha investito il comandante della Polizia che gli ha intimato lo stop. L'agente è stato soccorso da un'ambulanza mentre il motociclista è fuggito e risulta ora ricercato dalla Polizia.

Tutto è avvenuto attorno alle 13:40 di ieri, quando una telecamera sulla statale 42 ha segnalato il passaggio di una moto Suzuki GSX 750 da Lovere in direzione Bergamo, alla cui targa non risultava associata nessuna assicurazione. L'avvertimento ha messo in guardia la Polizia Locale di Sovere, Endine e Pianico, comuni vicini al Lago d'Iseo. Una pattuglia è riuscita a rintracciare il motociclista a Endine e gli ha intimato l'alt. L'uomo però ha ignorato le indicazioni e ha proseguito per la sua strada.

A quel punto gli agenti hanno chiesto aiuto ai colleghi di Casazza, il paese successivo. Una decina di chilometri dopo, il conducente della moto è stato intercettato da un'altra pattuglia. A tentare di fermarlo, questa volta, è stato il comandante della Polizia di Casazza che si è posizionato in mezzo alla carreggiata per intimargli l'alt. Anche in questo caso, però, il motociclista non si è fermato e, dopo aver investito il poliziotto e averlo fatto cadere per terra, si è dato alla fuga.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'auto medica, che hanno trasportato il comandante all'ospedale di Seriate in codice giallo, con ferite a una gamba e al bacino. La Polizia Locale è ora al lavoro per ricostruire attraverso le telecamere gli spostamenti del motociclista che risulterebbe essere un cittadino residente nel Milanese.