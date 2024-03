Iginio Massari si dà alla pizza: “La mia vita tra gli impasti, perché non dovrei fare un’ottima Margherita?” Il maestro della pasticceria italiana preparerà una speciale pizza Margherita con impasto integrale e caffè espresso. “Si lega bene con pomodoro e mozzarella”, ha spiegato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

"Ho passato la mia esistenza a creare impasti. Perché non dovrei sapere usare quello che serve per fare una buona pizza Margherita?". E se lo dice Iginio Massari, re della pasticceria nazionale, c'è davvero da credergli.

Così domenica 10 marzo, all'interno della kermesse Identità Golose 2024 (non a caso a tema disobbedienza) a Milano, il maestro 81enne si cimenterà nel suo piccolo capolavoro di arte bianca. Ossia una pizza a padellino con impasto a lunga fermentazione, lievito di birra e farine di diverso tipo (come integrale e 5 cereali), che al posto dell’acqua sarà impastata con amido e… caffè espresso.

Sì, proprio lui. "Ha il dono di dare un gusto originale alla pizza, e lega bene con pomodoro e mozzarella", precisa Massari a Il Giorno. Come decorazione, alcune foglie di cappero ("sono più delicate e danno uniformità ai sapori"). Una vera sorpresa per i fan abituati a gustare i suoi cavalli di battaglia come la torta bresciana, il panettone, il maritozzo, i cioccolatini e i macaron color pastello.

Dolci che hanno fatto il giro d'Italia, partendo da poche vetrine nel centro di Brescia. Partendo dalla Lombardia. Dal 2018, dopo il successo della sua Pasticceria Veneto, Iginio Massari è sbarcato infatti anche all'ombra del Duomo. "La mia pasticceria a Milano è in fondo questo: la concretizzazione del mio desiderio di continuare a fare dolci e di dare la possibilità a un numero maggiore di persone di trarne piacere", aveva dichiarato al tempo. "Penso a me spesso proprio come un dispensatore di piaceri per la gola. Da oggi posso farlo anche qui. Ringrazio la città per avermi accolto in modo così straordinario".