I vicini non lo vedono per tutto il weekend e chiamano la polizia: 57enne trovato morto in casa Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato trovato nella giornata di ieri, domenica 21 agosto, in un appartamento di Bergamo.

Tragedia a Bergamo dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, in un appartamento Aler. Lo riporta L'Eco di Bergamo che specifica come la scoperta sia stata operata dalla polizia locale. Gli agenti sono stati avvisati dai vicini dell'uomo, preoccupati per non aver più avuto sue notizie. Secondo il medico legale arrivato su richiesta degli inquirenti, il 57enne sarebbe morto nella giornata di venerdì 19 agosto.

Trovato morto in casa un uomo di 57 anni

Secondo quanto riferito, la vittima viveva al terzo piano di via Rovelli 36/12, nel quartiere di Boccaleone. Dopo non aver avuto sue notizie per diversi giorni, i vicini hanno allertato i vigili verso le 9 di ieri mattina. Oltre agli agenti della locale, in via Rovelli sono arrivati anche gli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia e i dottori dell'Ats. Questi, comunque, hanno fatto non poca fatica per entrare nell'appartamento dell'uomo in quanto alcuni animali, dei quali uno definito pericoloso dai vicini, hanno opposto una sorta di resistenza. Dopo l'intervento degli accalappiacani, i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione della vittima trovando il 57enne privo di vita. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe morto a causa di un malore. Già seguito da un professionista, avrebbe avuto problemi di salute molto seri, tanto che un'infermiera che abita al secondo piano si prendeva cura di lui. La salma del 57enne è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero monumentale di Bergamo. I suoi cani, invece, al canile dell'Ats dal quale verranno affidati ad altre famiglie.