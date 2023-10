I residenti del borgo vicino a Malpensa dopo l’ultimo nubifragio: “Siamo isolati, aiutateci” Tanti gli anziani senza più telefono né internet a Maddalena, frazione di Somma Lombardo (Varese). “Il problema è causato dai cavi finiti sott’acqua dopo l’ultima pioggia torrenziale”

Immagine di repertorio

Residenti isolati da un mese, senza linea internet e senza telefono. Sono gli abitanti di Maddalena, frazione di Somma Lombardo, che dall'estate scorsa sono letteralmente tagliati fuori dal mondo. Circa ottanta persone, tra cui molti anziani.

"Siamo completamente isolati. È davvero paradossale che succeda in una zona che, a poche centinaia di metri, ospita un grande polo tecnologico e di modernità come l’Aeroporto Internazionale di Malpensa", è la denuncia di uno di loro, Michele Lafortezza, ex consigliere comunale e oggi invalido al 90 per cento. "Io e mia moglie, invalida, bbiamo grande necessità della linea telefonica e internet. E così anche altri abitanti di Maddalena, anziani, che vivono la nostra stessa condizione di isolamento", scrive in una lettera a VareseNews.

La motivazione? "Un tecnico mi ha detto che il problema è causato dai cavi finiti sott’acqua per via dell’ultima pioggia torrenziale. È come se fossero annegati", racconta in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. "Da metà settembre non abbiamo più la linea, e dal giorno dopo è sparita pure la rete dati. Nella nostra condizione si trova anche l’unico negozio di alimentari presente nel territorio, che da mesi va avanti senza connessioni. Niente telefono e niente internet".

"Una situazione pesante per tanti residenti qui a Maddalena, soprattutto per gli anziani: anche il segnale del telefonino va e viene", le sue parole. "Siamo molto preoccupati. Viviamo con gravi disabilità, e anche un semplice imprevisto può costarci caro. Non poter usare il telefono è una barriera enorme".

Il Comune di Somma Lombardo, nel frattempo, fa sapere di essere al corrente del problema, e di aver più volte già sollecitato gli operatori telefonici. Critiche al contrario le opposizioni. "Non è possibile un simile disservizio. Ci possono essere dei guasti, ma non dovrebbero durare così tanto", punta il dito la Lega. "E qui di soluzioni ancora non ce ne sono".