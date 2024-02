I negozianti la avvisano che c’è il suo stalker sotto casa: donna si salva dall’aggressione Un uomo di 54 anni è stato arrestato per evasione dai domiciliari e per stalking: da tempo era l’incubo di una donna di 53 anni di Monza salvata dall’aggressione grazie ai commercianti della sua via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Da tempo ormai una donna di 53 anni di Monza era vittima del suo stalker. Per mesi è stata costretta a uscire di casa solo se con qualcuno o in collegamento al cellulare con qualcuno. Si guardava sempre le spalle soprattutto dopo che lo stalker, un uomo di 54 anni, era arrivato a versare dell'acido nella cassetta della posta di un amico della donna per gelosia.

Tutte le persone vicine alla vittima avevano provato a tenerla sempre in sicurezza. Così è successo anche pochi giorni fa quando i commercianti della via dove abita la 53enne hanno visto l'uomo aggirarsi sotto casa della vittima. Subito così i commercianti hanno avvisato la donna e poi le forze dell'ordine.

Sul posto si sono precipitati gli agenti con una volante che lo hanno arrestato per evasione: l'uomo infatti era già agli arresti domiciliari dopo che una parente lo aveva già denunciato. A lui era destinato un braccialetto elettronico per rispettare il divieto di avvicinamento alla sua vittima. La donna lo aveva denunciato già in passato: la prima volta nel 2020 quando si trovava l'uomo già sotto casa poi negli anni i comportamenti dell'arrestato diventavano via via sempre più insistenti.

La vittima se lo trovava ogni volta sotto casa o negli altri luoghi che frequentava. La donna poi riceveva continui biglietti e messaggi. L'episodio più preoccupante è quello dell'acido: un amico della donna ha raccontato di essersi trovato del liquido corrivo nella cassetta delle lettere. Che il responsabile era l'arrestato lo hanno confermato anche le telecamere di video sorveglianza della zona. Dopo i divieti di avvicinamento per l'uomo ora si sono aperte le porte del carcere.