Segue la ex ovunque e la riempie di messaggi: una volta fuori dal carcere continua a pedinare la donna Un uomo è stato arrestato per la seconda volta per atti persecutori nei confronti della ex compagna: l'aveva pedinata e riempita di messaggi anche subito dopo esser uscito dal carcere.

A cura di Giorgia Venturini

Si presentava sotto casa della ex compagna e la riempiva continuamente di chiamate e messaggi. Anche dopo che il giudice gli aveva imposto un divieto di avvicinamento. A vivere questo incubo è stata una donna dopo che aveva deciso di porre fine ai tre anni di relazione con l'ex compagno: questo, un uomo che vive e lavora a Borgosatollo (in provincia di Brescia), non ha mai accettato la fine della loro storia rendendo per cinque mesi la vita impossibile alla ex. Conoscendo i suoi orari si presentava lungo il tragitto che la donna faceva da casa sua al posto di lavoro. Poi si appostava sotto l'edificio e attendeva che la ex uscisse. La donna disperata ha provato a cambiare le sue abitudini pur di sfuggire all'ex compagno, ma nulle è cambiato.

La vittima ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri per presentare denuncia di stalking: questo allora è stato arrestato, ma una volta di nuovo fuori dal carcere con un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata ha continuato a essere responsabile di atti intimidatori nei suoi confronti. Non appena uscito dal carcere infatti si è presentato sul posto di lavoro della ex compagna: la donna ha immediatamente di nuovo chiamato i carabinieri. Così per l'uomo è scattato, in flagranza differita, il secondo arresto: per il lui il giudice ha disposto ora gli arresti ai domiciliari.