Perseguita la ex e diffonde online le sue foto intime, la vittima: "Nell'ultimo anno mi ha distrutto la vita" Un uomo si trova in carcere con l'accusa di stalking e di diffusione di revenge porn: da mesi stalkerizzava la ex compagna tanto da arrivare a pedinarla e minacciarla. "Nell'ultimo anno mi ha distrutto la vita", racconta la vittima.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di stalking e di diffusione di revenge porn: dalle indagini della squadra mobile è emerso che perseguitava la ex compagna e pubblicava in rete video intimi della donna. I due si erano frequentati per due anni. Una volta finita la relazione l'uomo passava le notti in più hotel della Lombardia mentre continuava a stalkerizzare la ex. Ora le notti le sta passando in carcere dopo che gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Cremona.

La donna ha spiegato, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che "nell’ultimo anno mi ha distrutto la vita, vendicandosi nella maniera più terribile. Ha divulgato sui social, ai miei amici e ai miei familiari video e fotografie che mi ritraevano in intimità".

L'incubo per la donna è iniziato quando ha deciso di stroncare la relazione: allora l'uomo ha cominciato a riempirla di messaggi e minacce anche quando la ex era riuscito a bloccarlo ovunque. L'arrestato trovava sempre un modo, tramite profili fake, per raggiungerla. E non solo virtualmente: si era presentato anche sotto casa. Intanto la vittima aveva presentato denuncia e si era chiusa in casa perché temeva della sua vita e di quella dei familiari.

In poco tempo la Procura aveva chiesto una misura cautelare nei suoi confronti ma l'uomo era irreperibile: era difficile trovarlo perché cambiava spesso hotel in giro per la Lombardia. Alla fine per lui sono scattate le manette mentre si trovava in un hotel in centro a Bergamo.