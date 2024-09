video suggerito

"I ciclisti mi piacciono solo investiti": è polemica sulle parole di Vittorio Feltri Polemica sulle parole di Vittorio Feltri durante un evento a Milano: "I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti". Pierfrancesco Majorino: "C'è da vergognarsi".

A cura di Giorgia Venturini

Vittorio Feltri (LaPresse)

"I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti". Lo ha detto Vittorio Feltri: il direttore editoriale de Il Giornale, nonché Consigliere Regionale lombardo sempre per Fratelli d'Italia, si trovava all'evento promosso dal suo quotidiano "La grande Milano. Dimensione Smart City". Non è la prima volta che Feltri esprime il suo "disaccordo" alle piste ciclabili e ai ciclisti. Le sue parole hanno sollevato polemiche.

Nel dettaglio Feltri durante l'evento avrebbe detto: "Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti".

Tra i primi a intervenire contro queste parole ci sono anche Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana e Silvia Roggiani, Deputata e segretaria PD Lombardia: "‘I ciclisti mi piacciono solo investiti': un Consigliere regionale che usa parole come queste non puo' continuare a svolgere il suo incarico. Ci deve essere un limite alla decenza e Feltri l'ha ampiamente superato". Poi i due esponenti di sinistra spiegano: "Siamo al fianco di tutte le famiglie delle vittime, che oggi ascoltano parole gravissime che fanno male. Noi stiamo dalla loro parte". E poi aggiungono: "Feltri si scusi con tutte le famiglie delle donne e degli uomini che hanno perso la vita in strada".

Interviene anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale e componente della segreteria nazionale Pd: "Le parole di Vittorio Feltri sono disdicevoli, spiace che una persona come lui che ha anche un ruolo istituzionale si lasci andare a ciniche provocazioni che, in questo caso, offendono la memoria di cittadine e cittadini che hanno perso la vita. C'e' da vergognarsi, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi il presidente Fontana".

E anche Luca Paladini, consigliere regionale Lombardia Patto civico: "A me i consiglieri regionali violenti e incivili piacciono solo dimissionari. Vittorio Feltri non può stare un giorno in più con un ruolo istituzionale. Dimissioni immediate in nome di tutte le vittime della strada".