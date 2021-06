in foto: Le piante di marijuana sequestrate

Sette piante di marijuana in una fioriera pubblica di una piazza di Milano. È la scoperta "stupefacente" che hanno fatto i carabinieri di una pattuglia dei motociclisti del Nucleo radiomobile, passando per caso in piazzale Tripoli. La zona è molto frequentata: siamo tra il quartiere Washington e il Lorenteggio, lungo un tratto della trafficata circonvallazione esterna del capoluogo lombardo. È qui che, attorno alle 10 di ieri, venerdì 4 giugno, i due carabinieri motociclisti hanno notato le piantine con le foglie dalla caratteristica forma a ventaglio simmetrico. Sette in totale le piante, alcune alte anche un metro: segno che probabilmente erano state piantate lì da tempo e sono cresciute, indisturbate, sotto lo sguardo dei tanti milanesi che probabilmente non se ne sono accorti e magari anche dei loro coltivatori segreti, che forse hanno seguito con soddisfazione la crescita delle loro piante.

Una crescita interrotta dalla scoperta dei carabinieri, che accertatisi dell'effettiva tipologia della piante le hanno sradicate e sottoposte a sequestro. Adesso sono naturalmente partite le indagini dei militari del Comando provinciale dell'Arma: si cercherà di capire, magari esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, da quanto tempo erano state piantate e soprattutto chi siano gli ignoti coltivatori che hanno provato a farsi beffe della legge in una maniera così eclatante: e in effetti per un certo periodo di tempo sono riusciti a farla franca.