I carabinieri geolocalizzano gli auricolari rubati a Julio Cesar: denunciato un 56enne Sono state localizzate e restituite le Apple AirPods che erano state sottratte all’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar. Per questo furto è stato denunciato un 56enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli avevano portato via le sue Apple AirPods proprio allo stadio San Siro, in quel luogo che per diverso tempo è stato casa sua. Stiamo parlando dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar che è stato vittima di un furto. I carabinieri di Milano sono però riusciti a localizzarle e restituirgliele in qualche giorno. Il 42enne aveva subito il furto il 15 febbraio scorso mentre era a bordo campo per commentare la partita di Champions League Inter-Liverpool quando a un certo punto un uomo di 56 anni gli avrebbe sottratto le cuffie.

Aveva sottratto anche un portadocumenti

Non è l'unica cosa che il presunto responsabile gli ha portato via: oltre alle AirPods, è stato rubato un porta-documenti. L'ex portiere ha così denunciato il furto al commissariato di Bonola. I carabinieri sono riusciti ad arrivare alla refurtiva grazie al servizio di geolocalizzazione delle cuffie. Sia le AirPods che il portadocumenti sono stati così restituiti al 42enne. Il 56enne è stato invece denunciato – al momento si trova a piede libero – e dovrà rispondere dell'accusa di ricettazione.

Il furto ai danni del calciatore Riyad Mahrez

Un episodio simile era avvenuto nei confronti di Riyad Mahrez, giocatore del Manchester City, a cui era stata sottratta la carta di credito. In quell'occasione, il calciatore non si era accorto di quanto accaduto e il ladro aveva speso 175mila sterline in cinque settimane: ha sperperato i soldi tra hotel, spiagge e cene di lusso. L'uomo è stato poi fermato e arrestato: a incastrarlo una telefonata in cui si sarebbe finto Mahrez per richiedere un'altra carta di credito a suo nome. Un tentativo che però non gli è riuscito.