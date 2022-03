Ha un malore al volante e finisce fuori strada: 55enne muore a Ottobiano, nel Pavese Un uomo di 55 anni è morto in mattinata a Ottobiano, nel Pavese. Era alla guida della sua auto quando improvvisamente ha sbandato, finendo fuori strada. Quando i soccorritori sono intervenuti per il 55enne non c’era più niente da fare.

A cura di Francesco Loiacono

Ha avuto un malore mentre era al volante della sua auto, che è poi finita fuori strada. E quando i soccorritori sono intervenuti per l'automobilista non c'era ormai più niente da fare. Questa la dinamica, almeno stando alle ricostruzioni fatte finora, del tragico incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 23 marzo, nel Pavese. Pochi minuti prima delle 11, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) in una nota, i soccorritori del 118 sono stati chiamati a intervenire lungo la strada provinciale Sp183 nel territorio comunale di Ottobiano per un veicolo finito fuori strada.

L'uomo era già in arresto cardio circolatorio all'arrivo dei soccorsi

Il personale paramedico è arrivato a bordo di diversi mezzi, tra cui anche l'elisoccorso. Quando hanno raggiunto l'automobilista l'uomo era già in arresto cardio circolatorio. Hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili e non è rimasto altro da fare che constatare il decesso sul posto. Non è stata resa nota l'identità della vittima, di cui si conosce al momento solo l'età: aveva 55 anni. Ai carabinieri della compagnia di Vigevano, giunti sul luogo del sinistro assieme ai vigili del fuoco, spetterà adesso accertare la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi più plausibile, come già scritto, è che l'uomo abbia perso il controllo della vettura a causa di un malore mentre era al volante, finendo poi fuori strada: è probabile però che sia stato il malore a risultare fatale per l'automobilista, più che l'impatto dell'incidente.