Ha estorto denaro al titolare di un agriturismo: ex carabiniere condannato a 6 anni Un ex carabiniere è stato condannato a sei anni di carcere perché accusato di aver estorto denaro al gestore di un agriturismo a Torre d’Isola (Pavia).

Un ex carabiniere è stato condannato a sei anni di carcere perché accusato di estorsione, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Pavia. È stata anche prevista una provvisionale da diecimila euro nei confronti della parte civile. Quest'ultima era rappresentata dal gestore di un agriturismo.

L'estorsione al gestore di un agriturismo di Torre d'Isola

I fatti contestati risalgono al 2014: all'epoca l'ex militare avrebbe fatto credere al titolare, il cui locale si trova a Torre d'Isola, che una banda di criminali compiva azione illecite all'interno della struttura ricettiva, della quale aveva preso il controllo. Per convincerlo di questo, avrebbe inviato diversi messaggi minatori. Alla vittima – adesso deceduta – era stato detto che per poter riavere indietro l'agriturismo avrebbe dovuto consegnare ventimila euro.

I soldi sono stati consegnati in due tranche nell'aprile 2014. L'ex carabiniere avrebbe poi detto di essere stato contattato dal capo della banda perché pretendeva altri soldi. Il proprietario della struttura, però non aveva altro denaro e ha così consegnato all'imputato l'orologio, guadagnandoci seimila euro nonostante il valore fosse di quattordicimila euro.

L'ex carabiniere condannato a Pavia ricorrerà in Appello

Il cinquantenne avrebbe causato alla vittima una danno di 34mila euro. L'avrebbe anche convinta a cedergli una moto. Per quanto riguarda l'accusa di peculato, invece, l'ex militare si sarebbe appropriato di un hard disk e due computer che erano invece corpo del reato in un altro procedimento penale. In ogni caso il legale dell'uomo ha annunciato che ricorreranno in Appello.