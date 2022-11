Guida Michelin Italia 2023, quali sono i ristoranti stellati in Lombardia In Lombardia sono tre i ristornati a tre stelle Michelin, cinque quelle con due e 51 con una. Ecco la lista completa secondo la guida più famosa d’Italia.

A cura di Giorgia Venturini

Assegnate le nuove stelle della Guida Michelin 2023. In Lombardia sono tre i ristornati a tre stelle, cinque quelle con due e 51 con una. L'assegnazione è avvenuta sulle colline bresciane – il Relais Franciacorta – dove si è tenuta l'importante cerimonia.

L’app della Guida Michelin per consultare i migliori ristoranti della zona si può scaricare gratuitamente dagli store online. Dalla prima settimana di dicembre invece si può consultare anche l’edizione cartacea che si può trovare nelle migliori librerie. Ecco la lista completa secondo la guida più famosa d'Italia.

I ristoranti lombardi con tre stelle Michelin

I ristornati da tre stelle Michelin in Lombardia sono tre, in tre province diverse. A Bergamo, in località Brusaporto, i piatti multistellati li si possono assaggiare nel locale "Da Vittorio". A Milano il ristorante che vanta il tris di stelle è "Enrico Bartolini al Mudec". Infine, in provincia di Mantova la cucina da sogno è "Dal Pescatore" a Canneto sull'Oglio/Runate.

I ristoranti lombardi con due stelle Michelin

I ristornati che vantano due stelle Michelin sono invece cinque. Ecco quali sono: il "Miramonti l'Altro" in località Concesio a Brescia. Il "Villa Feltrinelli" a Gargnano, in provincia di Brescia. Il "D'O" di Davide Oldani a Cornaredo/San Pietro all'Olmo, nel Milanese. A Milano città sono invece due: "Il Luogo di Aimo e Nadia" e "Seta by Antonio Guida".

I ristoranti lombardi con una stella Michelin

I locali a una stella Michelin sono sicuramente i più numerosi. In Lombardia sono 51.

A Milano i ristoranti sono: Aalto, Andrea Aprea, Anima, Berton, Contraste, Cracco, Felix Lo Basso home & restaurant, Iyo, Joia, L'Alchimia, Sadler, Tano Passami l'Olio, Viva Viviana Varese.

A Brescia i ristoranti sono: "Al Gambero" a Calvisano, "Due Colombe" a Corte Franca/Borgonato, "Esplanade" a Desenzano del Garda, "Lido 84" a Gardone Riviera/Fasano. "La Tortuga" a Gargnano. "Capriccio" a Manerba del Garda. "Sedicesimo Secolo" a Orzinuovi. "Leon d’Oro" a Pralboino. "La Speranzina Restaurant & Relais" a Sirmione. "La Rucola 2.0" a Sirmione.

A Bergamo i ristoranti sono: in città c'è "Casual", "Impronte". A Cavernago "Il Saraceno". A Lallio "Bolle". A San Paolo d'Argon "Umberto De Martino", a Sorisole "Osteria degli Assonica". A Trescore Balneario "LoRo". A Treviglio "San Martino". A Villa d'Almé "Osteria della Brughiera".

Alla "Contrada Bricconi" è stata assegnata una stella verde. "Ai Burattini" di Adrara San Martino invece è andato uno dei premi Bib Gourmand

A Como i ristoranti sono: A Albavilla "Il Cantuccio". A Campione d’Italia "Da Candida". A Cernobbio "Materia". A Como "I Tigli in Theoria". A Como "Kitchen". A Lomazzo "Trattoria Contemporanea". A Torno "Il Sereno Al Lago".

In provincia di Cremona entra nella lista dei ristoranti Michelin il locale "Vitium" di Crema.

A Lecco i ristoranti sono: A Oggiono il "Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino". A Viganò il "Pierino Penati".

A Pavia i ristoranti sono: in città c'è il "Lino". A Stradella il "Villa Naj". A Vigevano "I Castagni".

A Sondrio i ristoranti sono: a Mantello "La Presef". A Madesimo "Il Cantinone e Sport Hotel Alpina". A Villa di Chiavenna la "Lanterna Verde".

A Varese i ristorante sono: a Fagnano Olona il "Acquerello". A Laveno-Mombello "La Tavola". A Olgiate Olona il "Ma.Ri.Na".