I migliori ristoranti a Milano e in Lombardia premiati nella guida Gambero Rosso 2023 Arrivata alla sua 33esima edizione, la guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso inserisce 9 locali lombardi nella lista dei suoi Tre Forchette. Tra i riconoscimenti, anche quello dedicato alla tradizione gastronomica.

A cura di Enrico Spaccini

Il risotto allo zafferano dello chef Carlo Cracco

Nemmeno la pandemia ha fermato la voglia di uscire e di sedersi al tavolo di un buon ristorante. Magari all'aperto, viste le temperature record anche in ottobre. Ecco allora la 33esima edizione della Guida Ristoranti d'Italia di Gambero Rosso, con il numero dedicato al 2023 che contiene 2.480 locali recensiti, tra cui 297 novità.

La valutazione tradizionale usata per giudicare i locali sono le Forchette, che arrivano fino alle ambite Tre. A queste, si affiancano le Tre Bottiglie, i Tre Gamberi, i Tre Mappamondi e le Tre Cocotte. Non mancano, però, i premi speciali: dal Miglior pre-dessert, alla Miglior mise en place. Senza dimenticare le campagne contro lo spreco alimentare che trovano nel No food waste un riconoscimento.

La Guida dedicata alla Lombardia contiene oltre 1.200 indirizzi segnalati. Di questi, in nove hanno raggiunto le Tre Forchette: quattro a Milano città e uno in provincia, uno a Bergamo, due in provincia di Brescia e uno a Mantova. Menzione speciale per i cosiddetti Ambasciatori del territorio, i ristoranti che meglio rappresentano la cultura gastronomica locale attraverso un proprio stile e filosofia.

Tre Forchette

Cracco in Galleria (già stella Michelin, Galleria Vittorio Emanuele II, Milano)

Da Vittorio (già tre stelle Michelin, Brusaporto, Bergamo)

D'O (già due stelle Michelin, Cornaredo)

Seta (già due stelle Michelin, Mandarin Oriental, Milano)

Ristorante Mudec (già tre stelle Michelin, via Tortona, Milano)

Ristorante Berton (già una stella Michelin, via Mike Bongiorno, Milano)

Dal Pescatore (già tre stelle Michelin, Canneto sull'Oglio, Mantova)

Miramonti l'Altro (già una stella Michelin, Concesio, Brescia)

Lido 84 (già una stella Michelin, Gardone Riviera, Brescia)

Tre Gamberi

Caffè La Crepa (Isola Dovarese, Cremona)

La Madia (Brione, Brescia)

Osteria del Treno (via S. Gregorio, Milano)

Osteria della Villetta dal 1900 (Palazzolo sull'Oglio, Brescia)

Trippa (via Giorgio Vasari, Milano)

Tre Bottiglie

Al Donizetti (Bergamo)

Ciz – Cantina e Cucina (viale Premuda, 44, Milano)

Tre Mappamondi

Gong Oriental Attitude (Corso Concordia, Milano)

IYO (via Piero della Francesca, Milano)

Wicky's Innovative Japanese Cuisine (Corso Italia, Milano)

Tre Cocotte

Lanzani Bottega & Bistrot (Brescia)

Ambasciatori del territorio