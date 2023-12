Guida contromano sull’autostrada per oltre 100 chilometri: “Non ricordo come ci sono arrivato” Un uomo di 84 anni è stato fermato sull’autostrada A4 perché stava procedendo contromano: è partito da Trento ed è arrivato in provincia di Bergamo, ma non ricorda come sia finito lì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, martedì 19 dicembre, è stato fermato un uomo di 84 anni che alle 8 del mattino era partito dal Trentino con l'intenzione di andare a fare la spesa vicino casa. In serata però, alle 19.30, si è ritrovato a Dalmine, in provincia di Bergamo. È stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Seriate a Capriate San Gervasio perché stava guidando contromano sull'autostrada A4.

L'uomo non ricorda come sia finito sull'autostrada A4

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano L'Eco di Bergamo, l'uomo non ricordava come fosse finito sull'autostrada. L'84enne, infatti, è stato trovato in stato confusionale e spaventato. Probabilmente ha percorso almeno un centinaio di chilometri in contromano: anche se è molto strano che nessuno abbia segnalato la sua presenza. L'uomo non avrebbe acquistato alcun biglietto per passare il casello quindi solo le telecamere potranno ricostruire il suo percorso.

La sua corsa è stata interrotta per il tamponamento con un'altra automobile: alla guida c'era un 34enne. L'uomo ha sterzato e investito l'auto di una ragazza.

All'anziano è stata ritirata la patente

È scattata così la segnalazione alla polizia stradale che poi si è messa alla ricerca dell'automobile guidata dal pensionato. Sull'automobile dell'84enne sono state trovate le buste della spesa fatte diverse ore prime nel supermercato della provincia di Trento. L'uomo è stato poi portato in caserma dove il figlio è andato a prenderlo. Per l'anziano scatteranno diverse sanzioni, tra le quali la revoca della patente. Sarà anche multato e perderà dieci punti della patente.