Guida con l'automobile sulla pista ciclabile in Porta Venezia a Milano: il video Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 aprile, un'automobile ha interamente percorso la pista ciclabile dei Bastioni di Porta Venezia a Milano.

Forse un errore "di corsia", forse un escamotage per evitare il traffico cittadino. Non è certo passata inosservata l'automobile che nella mattinata di mercoledì 9 aprile, all'altezza dei Bastoni di Porta Venezia a Milano, ha utilizzato la pista ciclabile che costeggia il parco Indro Montanelli in viale Città di Fiume. Una scena che, in pieno trambusto da Fuorisalone (che vede proprio nel distretto di Porta Venezia uno dei suoi centri nevralgici), ha attirato l'attenzione dei ciclisti e dei pedoni che abitualmente percorrono la corsia preferenziale che collega la zona di piazza Repubblica a corso Venezia e corso Buenos Aires.

Distrazione o intenzione? Chissà. Nei confronti dell'incauto automobilista, al volante dell'utilitaria che è riuscita a intrufolarsi sulla ciclabile milanese, sicuramente non sono stati presi provvedimenti. Del resto, appunto, non è inusuale assistere a situazioni di questo tipo nella settimana del Design, quando visitatori, grossi mezzi e auto "invadono" il centro città per i suoi eventi, aperitivi, mostre e installazioni. Lo ricordiamo, in ogni caso: i veicoli possono sì attraversare le piste ciclabili (quando appositamente indicato da linee, insegne e cordoli di cemento), ma non transitarvi sopra. Su ogni pista ciclabile é apposto infatti un cartello con il simbolo del pedone e della bici o solo della bici, e quindi solo i citati soggetti sono abilitati (anzi, addirittura obbligati) a percorrerla.