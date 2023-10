Greta Spreafico è scomparsa da 16 mesi, un testimone: “Sembrava che stesse scappando da qualcosa” Greta Spreafico è la cantante di 53 anni che è scomparsa da sedici mesi. Un testimone ha raccontato che l’ultima volta che ha visto la donna “sembrava che stesse scappando da qualcosa”.

Greta Spreafico è la cantante di 53 anni originaria di Erba (Como) che è scomparsa dal 4 giugno 2022. Da ben sedici mesi, i suoi familiari e amici sono alla disperata ricerca della donna. Nessuno sa che fine possa aver fatto.

Un testimone ha raccontato alla trasmissione Storie Italiane, in onda su Rai Uno, che l'ultima volta che l'ha vista, la donna era molto agitata: "Sembrava che stesse scappando da qualcosa", ha raccontato.

La testimonianza del titolare di un negozio di telefonia

L'uomo è titolare di un negozio che oltre a vendere cellulari e computer, offre assistenza. A maggio scorso, la donna aveva chiesto il loro aiuto: "Era venuta a trovarci per acquistare un nuovo telefono e un numero di cellulare nuovo. Ho chiesto espressamente di cambiare numero di telefono".

Durante le perquisizioni in casa, gli inquirenti hanno trovato un cellulare che non sembrerebbe però essere lo stesso venduto dall'uomo: "Non sembra quello acquistato in negozio perché era molto rettangolare rispetto alla forma che avevo fornito io che invece era un po' più stondata".

L'uomo ha inoltre raccontato che la cantante era tornata in negozio per chiedere informazioni: "Avevamo fissato una sorta di appuntamento perché doveva sistemare alcune cose sul telefono. Era stato chiesto per mercoledì 8, ma non si è più presentata e nei giorni successivi avevo appreso la notizia che era scomparsa. Aveva bisogno di sistemare problemi sulla posta elettronica, parlava di password, aveva la fissa di sicurezza sui telefoni. Preferiva parlare con me perché si fidava".

Le parole del fratello di Greta Spreafico

Il fratello è convinto che qualcuno possa aver fatto del male alla sorella. Ci sono poi diversi elementi che lo lasciano perplesso. In primis, il rapporto con il fidanzato: "Sapevamo che non stava più con lui. Si è recata a casa a Porto Tolle, un mese prima di vendere la casa, perché avevano litigata. È stata cacciata da casa".

Per questo è rimasto sconcertato quando nella denuncia l'uomo ha detto che "andavano da amore e d'accordo. Poi il fidanzato fa anche un’altra intervista dove mostra alcune foto dove dice che risalgono al mese prima e precisamente di quando sono andati in Calabria, ma in realtà sono foto di un anno prima che sono misteriosamente scomparse dalla pagina Facebook la sera stessa della trasmissione".

L'altro elemento sul quale il fratello si è mostrato dubbioso è quanto accaduto la sera prima della scomparsa: la sorella si trovava a casa di Andrea Tosi, un giardiniere con il quale avevano un rapporto di amicizia: "Tosi dice che Greta ha ricevuto una chiamata intorno a mezzanotte che l'ha inquietata molto. Era serena e tranquilla e poi ha cambiato umore. Tosi ha specificato che la chiamata fosse del fidanzato".

La donna poi avrebbe chiesto al giardiniere di dormire da lei: "Ma lui ha rifiutato l'invito perché doveva andare a lavorare". Spreafico, a quel punto, sarebbe partita da sola in auto: "Il mio sospetto – racconta ancora il fratello – è che lei non sia andata a casa perché aveva paura. Greta non è andata a casa ed è rimasta in giro in macchina. È tornata a casa il sabato, penso di mattina, aspettando la luce del giorno ed è poi uscita alle 11 quando è stata vita dai vicini".