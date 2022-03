Green pass, il sindaco di Milano: “È giusto allentare le misure, è il momento” Secondo il primo cittadino, che ha così commentato i provvedimenti annunciati dal Governo, è arrivato il momento di allargare le maglie.

A cura di Ilaria Quattrone

"È giusto allentare le misure, è il momento": a dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, commentando così il nuovo Decreto Covid che prevede l'eliminazione del Super Green Pass. Secondo il primo cittadino, è arrivato il momento di allargare le maglie. A margine di un evento in piazza Scala, l'inquilino di Palazzo Marino ha detto la sua anche sull'aumento dei contagi che, nell'ultima settimana, sta interessando il capoluogo meneghino.

Sala: Marzo sempre stato un mese di picco

"Se ci pensiamo marzo è sempre stato un mese di picco per i contagi quindi non mi sorprende questo aumento". Sala ha poi fatto riferimento ai vaccini anti-Covid affermando infatti: "I vaccini fanno questo. Non riducono i contagi, ma la gravità della malattia. Marzo è sempre stato un mese di grande picco". In questo momento, in Lombardia, si sta registrando un leggero aumento dei ricoveri nei reparti di area medica mentre nelle terapie intensive i pazienti, fortunatamente, sono in calo.

Cosa prevede il nuovo decreto Covid

Il prossimo 31 marzo sarà posto fine allo stato d'emergenza in Italia. Dall'1 aprile saranno eliminate alcune strutture come il Comitato tecnico scientifico e il commissario per l'emergenza Covid. Sarà istituita una unità operativa intermedia al ministero della Sanità che avrà il compito di portare a termine la campagna vaccinale. Sempre dall'1 aprile cadrà l'obbligo vaccinale che rimarrà solo per il personale sanitario e delle Rsa almeno fino a fine anno. Non ci sarà più l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50, verrà eliminato il sistema a colori per le Regioni e la capienza negli stadi tornerà al 100 per cento. Per tutto aprile invece resterà obbligatorio avere il super green pass nelle attività al chiuso mentre quello base servirà per i trasporti, mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere. Inoltre, sempre per tutto il mese, resterà l'obbligo di mascherine al chiuso.