Gravissimo l’uomo investito due volte in pochi secondi: uno degli automobilisti era ubriaco Un uomo di 45 anni è stato investito per due volte in pochi secondi vicino a Brescia, ancora gravissimo. Uno dei due conducenti è risultato positivo all’alcol test.

Sono ancora gravi le condizioni dell'uomo di 45 anni che sabato sera, 29 ottobre, è stato investito per due volte in provincia di Brescia. Stava percorrendo via Case Sparse, la strada che collega Folzano con Fornaci, quando due auto lo hanno colpito. Dai risultati dell'alcol test, è emerso che uno dei conducenti aveva un tasso alcolemico superiore al consentito.

L'incidente

Stava camminando lungo via Case Sparse, intorno alle 20 di sabato 29 ottobre. Ad un certo punto, il 45enne viene centrato dal cofano di una Fiat Punto. Trascinato per diversi metri, l'uomo è caduto al centro della carreggiata.

Pochi attimi più tardi, un'altra auto che stava viaggiando nella stessa direzione, lo prende ancora. Si trattava di una Volkswagen Polo, che lo trascina a sua volta per una ventina di metri.

Il ricovero e l'alcol test

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Un'eliambulanza è stata fatta arrivare per poterlo trasportare all'ospedale più vicino. Il 45enne aveva sul corpo diverse fratture e lesioni.

Al Civile di Brescia è stato poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Con lui, all'ospedale, sono arrivati anche i conducenti delle due auto che lo hanno travolto. Qui sono stati sottoposti a un primo alcol test al quale uno è risultato positivo.

Nel caso in cui dovesse venire confermato il fatto che uno dei due conducenti, al momento dell'incidente, aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, questo potrebbe venire indagato per guida in stato di ebbrezza e per lesioni stradali colpose. Sperando che il 45enne investito sopravviva ai due impatti.