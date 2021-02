in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella serata di ieri, martedì 16 febbraio, a Villongo, in provincia di Bergamo. Attorno alle 21.30 un'auto e una moto si sono scontrate tra loro per cause da accertare all'incrocio tra via Gennaro Sora e via Cadei. Probabilmente uno dei due conducenti dei veicoli non ha rispettato una precedenza e non si è accorto dell'arrivo dell'altro mezzo. Inevitabile l'impatto, che è stato particolarmente violento.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale in elicottero: è ricoverato in codice giallo

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero in codice rosso. All'inizio infatti si riteneva che le condizioni dell'unico ferito, l'uomo in sella alla moto, fossero particolarmente gravi. Il motociclista, un cittadino senegalese, ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto ed è poi stato caricato sull'elicottero, che lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi, e l'uomo è stato ricoverato in codice giallo in ospedale. Il conducente dell'auto, un ragazzo originario di Villongo, è uscito illeso dallo scontro. Resta adesso da accertare l'esatta dinamica dell'incidente: i rilievi sono stati affidati alle forze dell'ordine.

Due giorni fa un incidente mortale a Comezzano Cizzago

Solo due giorni fa un altro grave incidente si era verificato a Comezzano-Cizzago, in provincia di Brescia. In quella circostanza purtroppo un ragazzo di 28 anni, Andrea Olmi, originario del paese, è morto: è uscito di strada con la sua auto, finendo in una roggia.