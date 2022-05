Grave incidente stradale a Sesto, perde il controllo della moto e si schianta: morto un 18enne Un ragazzo di 18 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni a seguito di un grave incidente stradale.

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo di 18 anni è morto a seguito di un grave incidente stradale. Tutto è accaduto intorno alle 9 quando, per motivi ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava cadendo rovinosamente a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Perde il controllo della moto e cade, morto un ragazzo di 18 anni

Secondo quanto riferito dall'Areu, in via Pier Paolo Pasolini, teatro del sinistro, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Gli equipaggi dei mezzi di soccorso hanno immediatamente raggiunto il giovane, trovato privo di sensi sul manto stradale. Operate le manovre di rianimazione, hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Così, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni che hanno preso in mano le indagini avviando i rilievi del caso.

Indagini affidate ai carabinieri

Starà a loro stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto anche se dalle primissime informazioni ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che il 18enne abbia perso il controllo del mezzo. Al momento, infatti, non risultano coinvolti altri veicoli. Con i militari sono arrivati in via Pier Paolo Pasolini anche gli agenti della polizia locale che hanno dovuto gestire il traffico in un'ora di punta per concedere sia ai soccorritori che ai carabinieri di operare.