La gestione della pandemia fa perdere consensi al sindaco di Milano Beppe Sala e li fa invece guadagnare al presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Sono questi due dei risultati emersi dal "Governance poll 2021", il tradizionale sondaggio del Sole 24Ore che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia. Tra i presidenti di regione domina la classifica ancora una volta il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia-Giulia Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga, ex aequo col presidente della Campania Vincenzo De Luca. Fontana è al decimo posto col 48 per cento dei consensi: guadagna il 2,7 per cento rispetto alla stessa indagine condotta lo scorso anno ma è comunque indietro dell'1,7 per cento dei consensi rispetto al momento della sua elezione, nel 2018. Il governatore lombardo si riavvicina comunque ai livelli che lo avevano portato alla sua elezione al posto del concittadino e compagno di partito Roberto Maroni.

Tra i sindaci in testa Antonio Decaro: Sala sotto al 50 per cento

Tra i sindaci, invece, si riconferma ancora una volta in testa alla classifica il primo cittadino di Bari Antonio Decaro, seguito dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori, che ottiene il 61 per cento dei consensi ma rispetto alla precedente rilevazione li aumenta del 5,7 per cento. Male, invece, Beppe Sala: il sindaco di Milano, che si ripresenta alle prossime elezioni comunali di ottobre, scende per la prima volta da quando è stato eletto sotto il 50 per cento dei consensi. Nel "Governance poll 2021" il primo cittadino milanese occupa l'89esima posizione con il 49 per cento dei consensi, in calo del 2,7 per cento rispetto al 2016, anno in cui venne eletto.

Sia per i presidenti di Regione sia per i sindaci, la domanda posta agli intervistati per la realizzazione del sondaggio (realizzato da Noto sondaggi) è stata la stessa: "Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco/presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni comunali/regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco/presidente della Regione?". Tra gli altri sindaci lombardi da segnalare le performance di Mattia Palazzi (Mantova), che è al decimo posto col 59 per cento dei consensi (ma ha perso l'11,8 per cento rispetto alla rielezione del 2020), del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini che è al 15esimo posto col 58 per cento dei consensi (in calo del 2,4 per cento rispetto al momento dell'elezione) e della sindaca di Lodi Sara Casanova che si situa al 22esimo posto col 57 per cento dei consensi, guadagnando lo 0,6 per cento.