Crescono produzione e fatturato, Fontana: “Lombardia sarà sempre la locomotiva economica d’Italia” “Eravamo, siamo e sempre saremo la locomotiva economica del Paese”. Commenta così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana i dati forniti dalla Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, che segnano un aumento importante della produzione industriale e del fatturato nel primo trimestre del 2021 rispetto al 2020 e al 2019.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha detto che la produzione industriale nel secondo trimestre del 2021 è cresciuta "del +3,7 per cento congiunturale grazie al forte rimbalzo sullo stesso periodo del 2020 (+32,5 per cento) portando il dato ben al di sopra della media 2019 (+9,3 per cento)". Il governatore ha aggiunto che "Regione Lombardia è sempre al fianco, con azioni forti e concrete, dei nostri imprenditori. Guardiamo al futuro con ottimismo e con una certezza, che poi è una conferma: eravamo, siamo e sempre saremo la locomotiva economica del Paese".

I dati diramati dalla Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi

Per quanto riguarda Milano, Monza e Brianza e Lodi, la Camera di commercio locale ha pubblicato le cifre alla presentazione dei dati di Unioncamere Lombardia in Regione. Stando ai dati, Milano ha dato un colpo d'acceleratore alla produzione industriale dello +0,8 per cento per la produzione e +1,3 per cento per il fatturato. Per quanto riguarda il secondo trimestre del 2021, la Camera di commercio ha esibito numeri che testimoniano il recupero del gap patito durante la prima fase pandemica da Covid-19. Inoltre, rispetto al 2019, Milano ha fatto registrare +7,7 per cento per produzione e +12,8 per cento per fatturato.

Aumentano produzione industriale e fatturato

In generale, per quanto riguarda la dinamica tendenziale, nell'ultimo anno, con il secondo trimestre 2021 è stata recuperata la drastica flessione dei dodici mesi precedenti (+30,2 per cento di produzione industriale). La crescita annua del fatturato è del +37,5 per cento. La componente interna si attesta sul 40,2 per cento, il fatturato estero sul +32,5 per cento.