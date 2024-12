video suggerito

Gli scoppia un petardo in mano, trasferito in ospedale: ha perso un dito Un uomo di 41 anni ha perso un dito dopo che gli è esploso in mano un petardo. L'episodio si è verificato a Malnate.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di venerdì 6 dicembre un uomo di 41 anni ha perso un dito di una mano dopo lo scoppio di un petardo. L'episodio si è verificato a Malnate, comune in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Prealpina, l'incidente è avvenuto verso le 20 in via Delle Vittorie e vicino a un locale pubblico. Il 41enne ha acceso il petardo che purtroppo gli è esploso in mano procurandogli ferite gravi a una mano. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Il 41enne è stato però trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza con l'elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento, non c'è stato modo di far nulla per un dito: lo ha infatti perso. Quello di venerdì 6 dicembre è tra i primi incidenti per l'esplosione di botti in vista delle vacanze natalizie. Nonostante la pericolosità dell'azione, ancora tante persone fanno esplodere questi botti procurandosi ferite, procurandole ad altri e spaventando e uccidendo anche tanti animali.