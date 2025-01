video suggerito

Bambino raccoglie un petardo e gli esplode in mano: trasferito in ospedale A Vanzago (Milano), un ragazzino di undici anni è rimasto ferito dopo che gli è esploso tra le mani un petardo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata dell'1 gennaio, un bambino di undici anni è rimasto ferito a causa dello scoppio di un petardo inesploso. L'episodio si è verificato a Vanzago, comune che si trova nell'hinterland nord-ovest di Milano. Il ragazzino è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo mento, il giovane si trovava in via Tintoretto. Qualche ora prima, proprio per festeggiare il nuovo anno, alcune persone avevano esploso i botti. L'undicenne avrebbe raccolto da terra un petardo a candelotto. Avrebbe provato a posizionarlo su un tavolo in legno del parchetto, ma purtroppo gli è esploso tra le mani.

Con lui c'era anche un altro ragazzino. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici lo hanno trasferito all'ospedale di Legnano dove gli sono stati alcuni punti di sutura all'anulare: ha rischiato di perdere il dito. Oltre agli operatori, sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.