Gli ruba l’auto e lo investe, 63enne ricoverato in gravissime condizioni Un uomo di 63 anni è stato derubato e travolto dal ladro che guidava la sua auto. È successo fuori dall’Esselunga di Affori, a Milano.

Immagine di repertorio

Un uomo di 63 anni è stato derubato e travolto dal ladro che guidava la sua auto. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 16 settembre davanti all'Esselunga di via Pellegrino Rossi, in zona Affori. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso con ferite gravi. Fortunatamente, riporta MilanoToday, non parrebbe essere in pericolo di vita.

Ladro ruba auto e investe il proprietario

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 63enne ha riportato un trauma cranico che ha indotto i paramedici accorsi in via Rossi a trasportarlo in codice rosso al Fatebenefratelli, dove è stato preso in cura dai medici della struttura. L'uomo versa in condizioni molto gravi. Fuori dall'Esselunga di Affori sono arrivate anche le pattuglie della polizia i cui agenti ora sono sulle tracce del rapinatore. Secondo quanto filtrato, il 63enne era appena uscito dal supermercato dopo aver fatto la spesa quando, da lontano, si è accorto che il ladro gli aveva appena aperto l'auto e stava cercando oggetti al suo interno.

Uomo di 63 anni ricoverato in gravi condizioni

Corso verso il proprio veicolo, il 63enne ha provato a bloccare il malvivente. Ne è nata una colluttazione. Il ladro, allora, ha sfilato le chiavi dell'auto alla vittima, è montato a bordo ed è partito a tutto gas. Nella fuga, però, purtroppo, ha travolto il 63enne che è caduto violentemente a terra battendo la testa. Gli agenti della polizia intervenuti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e si avvarranno delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza del supermercato e della zona per trovare l'aggressore e arrestarlo.