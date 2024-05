Gli orari dei mezzi a Milano il 1° maggio 2024: le modifiche a bus, metro e tram

video suggerito

In occasione della Festa dei lavoratori del primo maggio a Milano cambiano le linee della metro, tram e bus. Tutti i mezzi pubblici saranno attivi dalle 7 alle 19.30 circa, mentre i bus notturni non faranno servizio nelle notti tra il 30 e il 1 maggio e tra il 1 e il 2 maggio. L'azienda Atm, stando a quanto riporta sul suo sito, fa sapere che "durante la giornata tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa dei lavoratori". Invita poi a consultare la sua app e la pagina Twitter per tutti gli aggiornamenti del caso.

A che ora chiudono le metro a Milano il 1° maggio 2024

Per la giornata di domani primo maggio la metro chiude a Milano alle 19.30 di sera. La metropolitana sarà attiva dalle 7 ma non proseguiranno per la serata, come avviene di solito. Atm fa sapere che la metro leggera, quella che collega Cascina Gobb a San Raffaele, farà servizio dalle 13 alle 20. Negli altri orari l'azienda invita a usare la linea 925. Mentre "i bus partono dal capolinea fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba. La fermata vicino dell’ospedale è in via Olgettina".

Gli orari delle prime e ultime corse di bus e tram Atm

Anche per i mezzi di superficie il traffico incomincerà alle 7 per poi interrompere la corsa alle 19.30. Le linee dei i bus notturni non fanno servizio nelle notti tra il 30 e il 1 maggio e tra il 1 e il 2 maggio. Poi riprendono alle 7 di domani primo maggio.

Come cambiano le corse dei bus notturni e gli orari dei parcheggi

Sia per questa notte che per la prossima non è garantito il servizio nei bus. Mentre restano aperti i parcheggi di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo sono aperti: non sono a pagamento, e senza presenza del nostro personale. I parcheggi di Vittor Pisani, Abbiategrasso, Bovio e Romolo raso sono aperti a pagamento 24 ore su 24. Chiudono alle 21 quelli di Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, Cassiodoro, Caterina da Forlì, Famagosta, Romolo Multipiano, Cascina Gobba, San Donato Paullese/Emilia, Maciachini e Rogoredo. Il parcheggio di Forlanini chiude alle 21.00 ma resta aperto senza presenza del nostro personale.