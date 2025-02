video suggerito

Gli ex "pazienti" di Luca Nascimbene sono ancora senza medico di base: "I bandi ci sono, ma nessuno risponde" Dopo oltre un mese dalla vicenda del medico di base che sarebbe "senza requisiti" per l'esercizio della professione, non è stato trovato un sostituto per i cittadini di Vizzolo Predabissi (MI) rimasti senza dottore.

A cura di Beatrice Barra

"Sento ogni giorno l'Asst. Continuano a fare bandi, ma nessuno risponde. Non ci sono medici". A dirlo a Fanpage.it è Luisa Salvatori, sindaca di Vizzolo Predabissi, il Comune in provincia di Milano dove il 2 gennaio scorso Luca Nascimbene – oggi sospeso dall'Asst Melegnano Martesana e indagato dai Nas – avrebbe esercitato come medico di base senza avere i requisiti per farlo.

Dopo oltre un mese dalla vicenda, i cittadini sono ancora senza un medico di base. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano Martesana, che ha la responsabilità di gestire la situazione, "tampona fino a quando troverà un medico titolare", spiega la Sindaca. Dietro il municipio del Comune è stato allestito un ambulatorio di medicina temporanea in cui si alternano medici a supplenza "ogni quattro, cinque giorni" e vengono pagati a gettone.

Luisa Salvatori, Sindaca di Vizzolo Predabissi (MI)

Fanpage.it è aveva parlato con gli abitanti di Vizzolo Predabissi rimasti senza medico. "Lunghi tempi d'attesa, errori nelle impegnative, mancanza di stabilità e continuità nei percorsi di cura": questo è quello che avevano denunciato in merito all'ambulatorio temporaneo che, al momento, è "l'unica opzione che abbiamo".

Cittadina di Vizzolo Predabissi (MI)

Una situazione che diventa ancora più problematica per i pazienti che soffrono di patologie croniche e che, quindi, hanno bisogno di cure continuative. "Io ho diverse patologie, devo andare in giro con l'ossigeno. Ho bisogno di un medico, non a intervalli così", aveva sottolineato una signora. "Io ho una malattia rara e ho bisogno di prescrizioni ogni 25 giorni", diceva un'altra.

Le risposte di Asst Melegnano Martesana

"La ricerca prosegue, ma al momento non ci sono novità", conferma l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano Martesana. "I bandi sono aperti, ma non ci sono professionisti che accettano di venire a lavorare sul territorio". L'ambulatorio medico temporaneo "continuerà a funzionare fino a quando non si troverà un medico da assegnare ai cittadini in modo stabile".

Ambulatorio di medicina temporanea di Vizzolo Predabissi (MI)

I dottori che stanno effettuando "la supplenza" sono medici della continuità assistenziale – le ex guardie mediche – che coprono diverse fasce orarie "in base alla disponibilità degli spazi e dei medici". La continuità assistenziale nel tempo restante è garantita dalle ex guardie mediche "che sono attive anche la sera e il weekend" e dalle Case di Comunità. A Vizzolo Predabissi non è presente, "la più vicina è quella di Melegnano".

Questa situazione non è un caso isolato sul territorio Lombardo: "ci sono altri ambulatori temporanei in altre realtà, è una situazione diffusa che dipende dalla carenza di medici su tutto il territorio nazionale". Il problema ricade soprattutto sui pazienti "fragili" che hanno difficoltà negli spostamenti a causa di condizioni di salute precarie. In quel caso il servizio a domicilio che, normalmente, dovrebbe essere garantito dal proprio medico di base, "si può richiedere con una segnalazione della Centrale Operativa Territoriale e/o del Punto Unico di Accesso", contattando il numero 02/98118175 negli orari 8.30-16.12 dal lunedì al venerdì.