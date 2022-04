Gli amici Juan, Ginevra e il rapper Shade lanciano una raccolta fondi per il figlio di Carol Maltesi Gli amici di Carol Maltesi, la ragazza uccisa e fatta a pezzi dal suo vicino di casa ed ex fidanzato, lanciano una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe “per il futuro del figlio”. Sono i colleghi Juan, Ginevra e il rapper Vito Shade.

A cura di Enrico Spaccini

Carol Maltesi col suo papà

Juan, Ginevra e il rapper Vito Shade, tre amici e colleghi di Carol Maltesi, hanno lanciato una raccolta fondi destinata al figlio di sei anni. "Siete tutti a conoscenza di quello che è successo", scrivono nella descrizione della campagna avviata il 14 aprile sulla piattaforma GoFundMe. Carol, la ragazza di 26 anni di Rescaldina, nel milanese, è stata uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa ed ex fidanzato Davide Fontana nella notte tra il 10 e l'11 gennaio scorso, ed era madre di un bambino che ora vive nel Veronese con il padre. "Quando i riflettori dei media si spengono le vittime collaterali rimangono al buio", continuano i tre che invieranno il denaro donato al figlio di Carol: "Per il suo futuro, per la sua vita".

Gli amici di Carol

Avevano conosciuto Carol solo per un paio di giorni, a settembre dello scorso anno, per girare insieme un video a Milano. Tuttavia, quando dopo il ritrovamento del corpo avvenuto il 29 marzo i carabinieri avevano fatto girare le foto dei suoi tatuaggi, Juan e Ginevra l'avevano riconosciuta subito. "Sarete aggiornati qui – si conclude il messaggio su GoFundMe – racconteremo come saranno consegnati i fondi per il futuro del bambino". Anche grazie al contributo del cantante e doppiatore Vito Shade, il denaro raccolto ha superato i 1.900 euro.

Il messaggio del padre di Carol

L'iniziativa arriva a pochi giorni di distanza da quando Fabio Maltesi, il padre di Carol, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un appello per raccogliere donazioni in modo da organizzare "un funerale dignitoso" per sua figlia. I conti di Carol, infatti, sono bloccati come previsto dalla legge in quanto le indagini sul suo caso sono ancora in corso. Inoltre, come ha spiegato nei giorni scorso l'avvocata Manuela Scalia, i famigliari vivrebbero in condizioni economiche precarie.