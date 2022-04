Omicidio Carol Maltesi, il padre lancia una colletta: “Per fare in modo che abbia un funerale dignitoso” Il padre di Carol Maltesi, Fabio, ha lanciato una colletta sul proprio profilo Facebook: “Per dare un funerale dignitoso” alla figlia.

A cura di Ilaria Quattrone

Fabio Maltesi, il padre di Carol uccisa e fatta pezzi dal vicino di casa ed ex fidanzato, ha lanciato una colletta pubblica sul proprio profilo Facebook: "Carissimi amici di Carol, stiamo per fare una raccolta fondi così da aiutare lei e la sua mamma di fare in modo che abbia un funerale dignitoso". L'uomo vive in Olanda, ma dopo aver ricevuto la notizia della morte della ragazza, è arrivato a Sesto Calende. Per il momento non c'è una data certa relativa al funerale. Bisognerà attendere che vengano conclusi tutti gli esami autoptici.

I famigliari vivrebbero infatti, come ha spiegato l'avvocata Manuela Scalia al quotidiano "La Repubblica", in condizioni economiche precarie. I conti della 26enne invece sarebbero bloccati così come previsto quando vi sono delle indagini in corso. Fabio Maltesi, sempre attraverso i social, sta condividendo spesso messaggi indirizzati alla figlia e a volte anche a Fontana.

Proseguono le indagini dei carabinieri

Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri e degli inquirenti di Busto Arsizio. Sono infatti ancora al vaglio i dispositivi elettronici sia di Carol che dell'uomo che ha confessato di averla uccisa e di aver poi distrutto il suo cadavere. Davide Fontana ha raccontato di averla uccisa a gennaio nel suo appartamento e poi di aver fatto a pezzi il suo cadavere e averlo nascosto in un congelatore. L'uomo avrebbe poi abbandonato il suo corpo in un dirupo a Paline, in provincia di Brescia. Ha inoltre confessato di essersi finto Carol utilizzando il suo cellulare e rispondendo a messaggi di famigliari e colleghi di lavoro.