Giuseppina Di Luca, massacrata a coltellate dall’ex marito: domani i funerali ad Agnosine Si svolgeranno domani, venerdì 17 settembre, i funerali di Giuseppina Di Luca, la donna uccisa dall’ex marito lunedì scorso fuori dal suo appartamento di Agnosine, comune in provincia di Brescia. La celebrazione si svolgerà nella parrocchia di Ippolito e Cassiano ad Agnosine. L’uomo ieri è stato sottoposto a interrogatorio e ha ammesso le sue responsabilità.

A cura di Ilaria Quattrone

La donna uccisa dall’ex marito (Fonte: Facebook)

Domani, venerdì 17 settembre, si svolgeranno i funerali di Giuseppina Di Luca. La donna è stata uccisa lunedì scorso dall'ex marito ad Agnosine, comune in provincia di Brescia. L'uomo l'ha aspettata fuori dal pianerottolo di casa e poi l'ha inseguita con un coltello, giù per le scale. L'ha accoltellata alla gola, al petto e al torace e poi è andato in caserma per ammettere le sue responsabilità. La notizia ha fatto presto il giro della comunità di Agnosine e di Sabbio Chiese dove la 46enne era conosciuta. Sconvolti i sindaci, il suo titolare e ovviamente la famiglia.

La donna viveva con la figlia più piccola

Giuseppina Di Luca lascia due figlie di 21 e 24 anni. La ragazza più giovane si era trasferita con la madre nella nuova casa. La 46enne infatti aveva lasciato Sabbio Chiese, dove aveva vissuto per 26 anni, per poter ultimare le pratiche della separazione. Dalle indagini degli inquirenti sembrerebbe che l'uomo, Paolo Vecchia, da diversi mesi la minacciasse: "Aveva detto che voleva fargliela pagare, ma non pensavamo potesse arrivare a tanto", ha detto la sorella nei giorni scorsi. Dopo averla uccisa e lasciata morente a terra, l'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine e ieri durante l'interrogatorio ha ammesso nuovamente le sue responsabilità. Di Luca è riuscita a trascinarsi fino in garage e chiedere aiuto, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per lei non c'è stato nulla da fare.

Domani si svolgeranno i funerali

Dopo l'autopsia, è stato dato il nullaosta dall'Autorità giudiziaria per la sepoltura. Domani sarà possibile dare un ultimo saluto alla "Casa Funeraria Gabusi e Zani" di Sabbio Chiese. Partendo proprio da lì, si arriverà poi alle chiese di Ippolito e Cassiano ad Agnosine dove alle 15 sarà celebrato il funerale.