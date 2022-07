Giuseppe Lombardi scompare dall’ospedale e viene trovato morto in un fossato, indagano i carabinieri Giuseppe Lombardi, dimesso domenica dal San Raffaele e scomparso nel nulla, è stato ritrovato cadavere questa mattina nei pressi di Rodano.

È stato ritrovato cadavere Giuseppe Lombardi, l'uomo di 72 anni scomparso domenica scorsa dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il suo corpo è stato identificato dai parenti sopraggiunti sulla strada provinciale tra Settala e Rodano, in via Civasco, che hanno riconosciuto i vestiti. L'ultima volta era stato avvistato a Peschiera Borromeo, poi se ne erano perse nuovamente le tracce.

Scompare dall'ospedale e viene trovato morto: la vittima è Giuseppe Lombardi

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pioltello che sono arrivati nella mattinata di oggi, martedì 26 luglio, a Rodano insieme agli operatori sanitari del 118. Questi, sono stati bloccati dagli stessi militari dell'Arma che, accertato che il corpo trovato si trattasse di un cadavere, hanno fermato le operazioni di soccorso. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha quindi richiamato i suoi equipaggi che non sono arrivati lungo la strada provinciale. Secondo una prima ricostruzione, Lombardi sarebbe uscito dal San Raffaele per poi girare nei comuni del Milanese senza una meta.

Un malore improvviso la presunta causa del decesso: disposta l'autopsia

A stroncarlo, si pensa, un malore improvviso, anche se sulle cause della morte farà luce l'autopsia già disposta dalla Procura. Sul suo cadavere, comunque, spiegano dall'Arma, non sono stati trovati segni di violenza. Un primo avvistamento dell'uomo in questi giorni era stato fatto a Peschiera Borromeo, poi se ne erano perse le tracce. Il corpo senza vita di Giuseppe Lombardi è stato trovato in un canale di irrigazione.