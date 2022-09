Giuseppe Ghezzi muore investito da un’auto: usciva dal bar in cui si era intrattenuto con gli amici Un uomo di 84 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava a Merate, in provincia di Lecco. L’incidente dopo un caffè con gli amici.

Tragedia nella serata di ieri martedì 13 settembre. Un uomo di 84 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava a Merate, in provincia di Lecco. Tutto è accaduto poco dopo le 20.30 lungo la Strada Statale 342, all'altezza del civico 50. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Purtroppo però per l'84enne non c'è stato più nulla da fare: Giuseppe Ghezzi è morto poco dopo essere stato soccorso già in gravi condizioni.

L'incidente dopo una serata con gli amici

Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe che l'anziano fosse appena uscito da un bar dove aveva trascorso alcune ore con degli amici. Aveva chiacchierato e bevuto un caffè, poi è uscito e si era diretto verso la propria auto. Poco dopo l'impatto: è stato travolto e ucciso da un'auto su cui viaggiavano due persone. Queste subito si sono fermate a prestare soccorso. Così come in pochissimi secondi è stato lanciato l'allarme al 118: sul posto si è precipitato anche l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Lecco e i carabinieri della Compagnia di Merate.

L'arrivo in ospedale in codice rosso

Purtroppo le condizioni dell'uomo sono apparse disperate. L'anziano – come riporta Lecco Today – è arrivato all'ospedale Mandic di Merate già in codice rosso. Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto: è deceduto poche ore dopo. Ora tutti gli amici e la famiglia lo piangono. A breve verranno svolti i funerali in via Adamello, nella frazione di Pagnano a Merate. Nelle prossime ore si avranno anche con certezza tutti i particolari sulla dinamica dell'incidente.