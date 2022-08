Gita in barca si trasforma in tragedia: turista si tuffa in acqua e viene inghiottito dal lago Un uomo di 32 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como: il suo corpo si trova in profondità e domani i vigili del fuoco cercheranno di recuperarlo.

Non sembrano arrestarsi le morti nei laghi e fiumi lombardi: anche nella giornata di oggi, lunedì 29 agosto, è stata registrata una nuova vittima. Un uomo di 32 anni, un turista dell'Azerbaijan, si è tuffato in acqua e non è più riemerso. I sommozzatori sono alla ricerca del corpo, ma per il momento non è stato ancora recuperato.

Il 32enne era in vacanza in Lombardia con la moglie, anche lei 32enne e originaria della Repubblica Ceca. La coppia aveva deciso di trascorrere una giornata in barca sul famoso lago di Como. Una volta noleggiata, sono subito partiti. Nel territorio di Lenno, l'uomo ha deciso di tuffarsi in acqua: il 32enne però non è più riemerso.

Non è stato ancora possibile recuperare il corpo del turista

La donna ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Menaggio e i vigili del fuoco che si sono subito attivati per le ricerche. I sommozzatori sono riusciti a individuare il corpo, grazie anche alle informazioni fornite dalla moglie, ma non sono ancora riusciti a recuperarlo.

L'uomo potrebbe avere avuto un malore

Il cadavere infatti è in profondità: le operazioni quindi riprenderanno nella giornata di domani, martedì 30 agosto, quando i vigili del fuoco metteranno in campo un robot veicolo sottomarino che è in grado di raggiungere fino a quattrocento metri di profondità. In questo modo sarà possibile restituire la salma ai famigliari e celebrare così i funerali. Probabilmente, in base a una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe aver avuto un malore prima o dopo il tuffo in acqua che sarà stato per lui fatale.